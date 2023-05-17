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Шмигаль на саміті Ради Європи зробив заяву про трибунал для РФ

17 травня 2023 10:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Шмигаль на саміті Ради Європи зробив заяву про трибунал для РФ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на саміті Ради Європи у Рейк’явіку. Фото: Telegram Шмигаля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення Реєстру збитків, завданих Росією Україні. Також він відзначив важливість спецтрибуналу для покарання російських агресорів.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Спецтрибунал для Росії

Виступаючи на круглому столі в рамках саміту Ради Європи (РЄ), прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав держави-члени та країни-спостерігачі РЄ підтримати ідею створення спеціального трибуналу для покарання російських агресорів.

"Лише притягнувши агресора до відповідальності, Європа зможе запобігти кровопролитним війнам на континенті", — наголосив український прем’єр-міністр.

Шмигаль на саміті Ради Європи
Шмигаль на саміті Ради Європи
Фото: Telegram Шмигаля

Реєстр збитків

Також Денис Шмигаль наголосив, що історичним рішенням має стати створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

"Водночас це лише перший крок на шляху до створення комплексного міжнародного Компенсаційного механізму", — запевнив голова українського уряду, зазначивши, що надалі необхідно сконцентрувати зусилля на створенні двох необхідних для контролю за відшкодуванням збитків структур, Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду.

Це, пояснив Денис Шмигаль, дозволить розпочати відшкодування збитків усім, хто постраждав в Україні через російську агресію.

Нагадаємо, що у Палаті представників Конгресу США комітет із закордонних справ підтримав резолюцію про створення спецтрибуналу для російських агресорів.

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