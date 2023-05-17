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Шмыгаль на саммите Совета Европы сделал заявление о трибунале для РФ

17 мая 2023 10:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Шмыгаль на саммите Совета Европы сделал заявление о трибунале для РФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на саммите Совета Европы в Рейкьявике. Фото: Telegram Шмыгаля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул необходимость создания Реестра ущерба, нанесенного Россией Украине. Также он отметил важность спецтрибунала для наказания российских агрессоров.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Спецтрибунал для России

Выступая на круглом столе в рамках саммита Совета Европы (СЕ), премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал государства-члены и страны-наблюдатели СЕ поддержать идею создания специального трибунала для наказания российских агрессоров.

"Лишь привлекая агрессора к ответственности, Европа сможет предотвратить кровопролитные войны на континенте", — подчеркнул украинский премьер-министр.

Шмыгаль на саммите Совета Европы ​​
Шмыгаль на саммите Совета Европы
​​​Фото: Telegram Шмыгаля

Реестр убытков

Также Денис Шмыгаль подчеркнул, что историческим решением должно стать создание Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины.

"В то же время это лишь первый шаг на пути к созданию комплексного международного Компенсационного механизма", — заверил глава украинского правительства, отметив, что в дальнейшем необходимо сконцентрировать усилия на создании двух необходимых для контроля за возмещением убытков структур, Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда.

Это, объяснил Денис Шмыгаль, позволит начать возмещение ущерба всем, кто пострадал в Украине из-за российской агрессии.

Напомним, что в Палате представителей Конгресса США комитет по иностранным делам поддержал резолюцию о создании спецтрибунала для российских агрессоров.

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