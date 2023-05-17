Шмыгаль на саммите Совета Европы сделал заявление о трибунале для РФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул необходимость создания Реестра ущерба, нанесенного Россией Украине. Также он отметил важность спецтрибунала для наказания российских агрессоров.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Спецтрибунал для России
Выступая на круглом столе в рамках саммита Совета Европы (СЕ), премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал государства-члены и страны-наблюдатели СЕ поддержать идею создания специального трибунала для наказания российских агрессоров.
"Лишь привлекая агрессора к ответственности, Европа сможет предотвратить кровопролитные войны на континенте", — подчеркнул украинский премьер-министр.
Реестр убытков
Также Денис Шмыгаль подчеркнул, что историческим решением должно стать создание Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины.
"В то же время это лишь первый шаг на пути к созданию комплексного международного Компенсационного механизма", — заверил глава украинского правительства, отметив, что в дальнейшем необходимо сконцентрировать усилия на создании двух необходимых для контроля за возмещением убытков структур, Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда.
Это, объяснил Денис Шмыгаль, позволит начать возмещение ущерба всем, кто пострадал в Украине из-за российской агрессии.
Напомним, что в Палате представителей Конгресса США комитет по иностранным делам поддержал резолюцию о создании спецтрибунала для российских агрессоров.