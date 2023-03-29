Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow ​​​Шмыгаль анонсировал мощную финансовую поддержку от Канады arrow

​​​Шмыгаль анонсировал мощную финансовую поддержку от Канады

29 марта 2023 11:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Денис Шмыгаль поблагодарил канадские власти за дополнительную финансовую помощь. Общий объем этой помощи, уже согласованной правительством Канады, составит 2,4 млрд. канадских долларов.

Об этом украинский премьер-министр сообщил на своей Twitter-странице.

Читайте также:

Дополнительная финансовая помощь от Канады

Глава правительства Украины поблагодарил Канаду за дополнительную финансовую помощь в размере 2,4 млрд канадских долларов (1,8 млрд долларов США).

Эта помощь была объявлена премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его заместителем, канадской политикой украинского происхождения Христеем Фриландом.

Куда пойдут канадские деньги

Денис Шмыгаль объяснил, куда будут израсходованы средства, которые пообещала выделить Украине Канада.

"Финансовый вклад Канады поможет нам сохранить экономическую стабильность и поддержать украинцев, пострадавших от войны, начатой россией", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Напомним, за год полномасштабной войны размер канадской военной помощи Украине превысил 1 млрд долларов. Канадские военные перевезли в Украину более 3,5 тысячи тонн оружия, боеприпасов и оборудования Силам обороны Украины.

Фото: пресс-служба Дениса Шмыгаля

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:43 Испания отправит первые танки Leopard в Украину после Пасхи, — СМИ

Новина з фото

13:41 Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и Энистон: сумма сделки

13:38 Посол рф заявил, что Швеция станет "легитимной целью", если вступит в НАТО

13:35 В Минфине обнародовали зарплаты медиков: кто получает 26 тыс. грн

13:34 Ребров поделился планами о сборной Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:31 В МИД Китая сообщили о предложении Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

13:27 В Венгрии объяснили, почему до сих пор не ратифицировали вступление Швеции в НАТО

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новый логотип

13:23 Какие выплаты можно получить украинцам во Франции и как оформить

Новина з фото

13:20 Защита исторического ареала Одессы: прокуратуры пытаются вернуть памятник архитектуры

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новый логотип

Новина з відео

13:14 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали

Новина з відео

12:50 "Трудно это вспоминать", — Виталий Ким о прошлогоднем ударе по Николаевской ОВА

Новина з відео

12:27 Жена Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье

Новина з відео

12:20 Оккупанты начали использовать управляемые бомбы: Гуменюк объяснила принцип их работы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:29 Амстердам запустил рекламу, чтобы уменьшить количество британских туристов: подробности

Новина з відео

10:53С корабля или авиации: Гуменюк оценила возможность очередного ракетного удара

Новина з відео

10:44 Бывшая подопечная Потапа рассказала, почему долго молчала по поводу предложений секса от рэпера

Новина з відео

08:47 В Чечне произошла стрельба: кадыровцы заявляют о ликвидации двух террористов

Новина з відео

08:23 В грузинском Батуми пронесся разрушительный ураган: погиб человек

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

Актуальное по теме

None 29 Март 13:42

Испания отправит первые танки Leopard в Украину после Пасхи, — СМИ

None 29 Март 13:40

Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и Энистон: сумма сделки

None 29 Март 13:38

Посол рф заявил, что Швеция станет "легитимной целью", если вступит в НАТО

None 29 Март 13:45

В Минфине обнародовали зарплаты медиков: кто получает 26 тыс. грн

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB