​​​Шмыгаль анонсировал мощную финансовую поддержку от Канады

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль поблагодарил канадские власти за дополнительную финансовую помощь. Общий объем этой помощи, уже согласованной правительством Канады, составит 2,4 млрд. канадских долларов.

Об этом украинский премьер-министр сообщил на своей Twitter-странице.

Дополнительная финансовая помощь от Канады

Глава правительства Украины поблагодарил Канаду за дополнительную финансовую помощь в размере 2,4 млрд канадских долларов (1,8 млрд долларов США).

Эта помощь была объявлена премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его заместителем, канадской политикой украинского происхождения Христеем Фриландом.

Куда пойдут канадские деньги

Денис Шмыгаль объяснил, куда будут израсходованы средства, которые пообещала выделить Украине Канада.

"Финансовый вклад Канады поможет нам сохранить экономическую стабильность и поддержать украинцев, пострадавших от войны, начатой россией", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Напомним, за год полномасштабной войны размер канадской военной помощи Украине превысил 1 млрд долларов. Канадские военные перевезли в Украину более 3,5 тысячи тонн оружия, боеприпасов и оборудования Силам обороны Украины.

Фото: пресс-служба Дениса Шмыгаля