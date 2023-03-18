Шкарлет написал заявление об отставке с ошибкой в своей фамилии
Глава украинского образования Сергей Шкарлетт ошибся в своих паспортных данных во время написания заявления об отставке. Он указал свою фамилию как "Шарлет".
Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который и опубликовал фото заявления.
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Шкарлет написал заявление
Министр образования и науки Сергей Шкарлет написал заявление об отставке в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины".
Заявление Шкарлета, как и других министров, будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.
Министр ошибся
Составляя заявление об отставке, глава Министерства образования и науки умылись в своей фамилии.
Вместо "Шкарлета" в шапке заявления он написал "Шарлета".
"Проффесор" Янукович
Это не первая ошибка в официальных документах украинских топ-чиновников.
Так, в 2004 году тогдашний премьер-министр Украины Виктор Янукович, заполняя анкету кандидата в Президенты Украины, с ошибкой написал свое ученое звание (профессор), указав его как "проффесор".
Однако ошибка вызвала мощную юмористическую реакцию общества. Появился даже интернет-сериал о предвыборной гонке, который благодаря этой ошибке получил название "Операция Проффесор".
Напомним, что вчера, 17 марта, СМИ сообщили о предстоящей отставке Сергея Шкарлета.
Фото из открытых источников