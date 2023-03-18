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Шкарлет написал заявление об отставке с ошибкой в своей фамилии

18 марта 2023 20:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пока еще министр образования и науки Сергей Шкарлет
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глава украинского образования Сергей Шкарлетт ошибся в своих паспортных данных во время написания заявления об отставке. Он указал свою фамилию как "Шарлет".

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который и опубликовал фото заявления.

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Шкарлет написал заявление

Министр образования и науки Сергей Шкарлет написал заявление об отставке в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины".

Заявление Шкарлета, как и других министров, будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

Министр ошибся

Составляя заявление об отставке, глава Министерства образования и науки умылись в своей фамилии.

Вместо "Шкарлета" в шапке заявления он написал "Шарлета".

Шкарлет написал свою фамилию с ошибкой, как "Шарлет"

"Проффесор" Янукович

Это не первая ошибка в официальных документах украинских топ-чиновников.

Так, в 2004 году тогдашний премьер-министр Украины Виктор Янукович, заполняя анкету кандидата в Президенты Украины, с ошибкой написал свое ученое звание (профессор), указав его как "проффесор".

Однако ошибка вызвала мощную юмористическую реакцию общества. Появился даже интернет-сериал о предвыборной гонке, который благодаря этой ошибке получил название "Операция Проффесор".

Напомним, что вчера, 17 марта, СМИ сообщили о предстоящей отставке Сергея Шкарлета.

Фото из открытых источников

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