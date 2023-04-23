"Щоб знали": Лукашенко подарував журналісту символ вагнерівців

Пригожин передав до Європарламенту кувалду зі слідами бутафорської крові. Фото: соцмережі

Олександр Лукашенко зробив телеведучому Григорію Азаренку незвичний подарунок. Презентом стала кувалда.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого".

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Поблизу Мінська у селі Хатині відбувся суботник, куди прибув Олександр Лукашенко та білоруський пропагандист Григорій Азарьонко. Саме там білоруський диктатор вручив кувалду журналісту.

"Щоб знали", — сказав Лукашенко і вручив журналісту кувалду.

Зауважимо, кувалда — символ російської ПВК "Вагнера". Цим інструментом бойовики влаштовували страти, знімали це на відео.

Азаренок — оглядач білоруського державного телеканалу "Столичне телебачення" (СТВ). Він відомий своїми скандальними висловлюваннями, зокрема на підтримку Лукашенка. У своїх передачах Азаренок дозволяв собі зневажливі висловлювання на адресу опозиціонерів, активістів, журналістів та інших супротивників Лукашенка.

Лукашенко і його подарунки

У грудні минулого року Лукашенко подарував ведучим телепрограми "Доброго ранку, Білорусь!" двох кроликів. При цьому він побажав, щоб вони жили весь наступний рік і був хороший догляд, що принесе щастя самим представникам ЗМІ.

На ювілей Володимиру Путіну у зв'язку з його 70-річчям Лукашенко подарував трактор "Білорусь", який можна отримати за спеціальним сертифікатом.

Нагадаємо, МЗС України засудило проведення Лукашенком зустрічі з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.