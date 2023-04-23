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"Чтобы знали": Лукашенко подарил журналисту символ вагнеровцев

23 апреля 2023 05:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Чтобы знали": Лукашенко подарил журналисту символ вагнеровцев
Пригожин передал в Европарламент кувалду со следами бутафорской крови. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Александр Лукашенко сделал телеведущему Григорию Азаренко необычный подарок. Презентом стала кувалда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

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Вблизи Минска в селе Хатыни состоялся субботник, куда прибыл Александр Лукашенко и белорусский пропагандист Григорий Азаренко.

Там белорусский диктатор и вручил кувалду журналисту.

"Чтобы знали", — сказал Лукашенко и вручил журналисту кувалду.

Заметим, кувалда — символ российской ЧВК "Вагнера". Этим инструментом боевики устраивали казни, снимали это на видео.

Азаренок — обозреватель белорусского государственного телеканала "Столичное телевидение" (СТВ). Он известен своими скандальными высказываниями, в частности, в поддержку Лукашенко. В своих передачах Азаренок позволял себе оскорбительные высказывания в адрес оппозиционеров, активистов, журналистов и других противников Лукашенко.

Лукашенко и его подарки

В декабре прошлого года Лукашенко подарил ведущим телепрограммы "Доброе утро, Беларусь!" двух кроликов. При этом он пожелал, чтобы они жили весь следующий год и был хороший уход, что принесет счастье самим представителям СМИ.

На юбилей Владимиру Путину в связи с его 70-летием Лукашенко подарил трактор "Беларусь", который можно получить по специальному сертификату.

Напомним, МИД Украины осудило проведение Лукашенко встречи с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

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