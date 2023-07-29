Путін планує отримати рекордну підтримку росіян на виборах президента, — ЗМІ
В адміністрації Кремля хочуть, щоб на президентських виборах 2024 Володимир Путін отримав понад 80% голосів. Для досягнення цієї цифри будуть використані різноманітні стратегії, включаючи залучення активних прихильників Путіна, адміністративні методи та електронне голосування.
Про це повідомляє "Медуза".
Путін хоче отримати більшість голосів на виборах
Очікується, що запланована виставка "Росія" на ВДНГ у листопаді 2023 року створить сприятливий образ для реалізації цієї ініціативи. Ця експозиція представить найкращі досягнення країни за останні роки.
Є припущення, що саме на цій виставці Путін може оголосити про свій намір брати участь у виборах, хоча остаточного рішення ще не ухвалено.
Згідно з джерелами, пов'язаними з Кремлем, виставка "Росія" представлена як ключова подія передвиборчої кампанії, наповнена низкою святкових моментів. У планах щодня заходи присвятити або окремому регіону Росії, або виду спорту, або значній історичній формі.
Нагадаємо, що президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса під час зустрічі глав країн Африки з президентом РФ, яку присвятили війні у нашій державі, закликав Путіна повернутися до "зернової угоди". За його словами, вони хочуть, щоби Чорне море було відкрито для світових ринків.