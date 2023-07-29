Путін планує отримати рекордну підтримку росіян на виборах президента, — ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

В адміністрації Кремля хочуть, щоб на президентських виборах 2024 Володимир Путін отримав понад 80% голосів. Для досягнення цієї цифри будуть використані різноманітні стратегії, включаючи залучення активних прихильників Путіна, адміністративні методи та електронне голосування.

Про це повідомляє "Медуза".

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Очікується, що запланована виставка "Росія" на ВДНГ у листопаді 2023 року створить сприятливий образ для реалізації цієї ініціативи. Ця експозиція представить найкращі досягнення країни за останні роки.

Є припущення, що саме на цій виставці Путін може оголосити про свій намір брати участь у виборах, хоча остаточного рішення ще не ухвалено.

Згідно з джерелами, пов'язаними з Кремлем, виставка "Росія" представлена як ключова подія передвиборчої кампанії, наповнена низкою святкових моментів. У планах щодня заходи присвятити або окремому регіону Росії, або виду спорту, або значній історичній формі.

Нагадаємо, що президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса під час зустрічі глав країн Африки з президентом РФ, яку присвятили війні у нашій державі, закликав Путіна повернутися до "зернової угоди". За його словами, вони хочуть, щоби Чорне море було відкрито для світових ринків.