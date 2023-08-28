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"Чтобы не выглядел дедом": Кремль закончил отбор кандидатов на выборы для Путина

28 августа 2023 12:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Чтобы не выглядел дедом": Кремль закончил отбор кандидатов на выборы для Путина
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Кремле тщательно выбирают кандидатов на президентские выборы 2024 года для действующего президента Владимир Путина. Регистрируют только кандидатов не младше 50 лет, чтобы на их фоне российский диктатор не выглядел стариком и набрал рекордные 80% голосов.

Об этом пишет издание Meduza.

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"В политическом блоке администрации президента РФ, которым руководит Сергей Кириенко, определились со "спарринг-партнерами", которые будут "конкурировать" с Владимиром Путиным на президентских выборах 2024 года", говорится в сообщении.

Как выяснилось, одним из самых главных критериев отбора кандидатов стал возраст. Следовательно, среди зарегистрированных не должно быть политиков моложе 50 лет.

По оценке чиновников путинской администрации, наличие "молодых" кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний Путин "уже не тот".

У Путина ожидают, что на выборы кроме российского диктатора пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей", однако там уверены, что Путин выиграет с рекордными 80% и в очередной раз станет президентом.

В то же время, команда Путина делает все для того, чтобы держать рейтинг стабильным и другие оппоненты не стали "народными любимцами".

Напомним, ранее мы писали, что в администрации Кремля хотят, чтобы на президентских выборах 2024 года Владимир Путин получил более 80% голосов. Для достижения этой цифры будут использованы различные стратегии, включая привлечение активных сторонников Путина, административные методы и электронное голосование.

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