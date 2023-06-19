Какие признаки указывают на то, что война для России уже проиграна: объяснение Подоляка

Михаил Подоляк. Фото: пресс-служба ОП

Западные партнеры очень помогают Украине в войне с Россией, но когда дают нам оружие, то постоянно подчеркивают, что она не должна использоваться на суверенной территории России. Несмотря на то, что украинские власти это пообещали и гарантировали много раз, лидеры этих стран не останавливаются повторять то же утверждение.

О том, почему так происходит, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина".

Читайте также:

Мир не готов к ответственности

По его словам, в мире не готовы к замедленным действиям.

"Красиво звучит так: вы в рамках международного права, когда агрессор нападает на вашу страну, имеете право уничтожать любые инструменты, в том числе те, которые находятся на территории страны-агрессора. Это написано, это юридическая формула. Но это юридическая формула, за которой должна стоять воля, политическая воля. В современном мире политической воли мало", — объяснил Подоляк.

Он заверил, что у Украины есть эта воля и она делает все необходимое для того, чтобы уничтожить российскую оккупационную инфраструктуру на своей территории.

"Нам недостаточно инструмента, нам хотелось бы более количественно иметь этот инструмент, и мы действительно говорим нашим партнерам: нам нет никакого смысла атаковать российскую территорию", — подчеркнул советник главы ОП.

Война не только на территории Украины

Он добавил, что Украина объясняет своим партнерам, что война, которую ведет Россия на нашей территории, будет постепенно переходить и на ее территорию, ведь это процесс исторического плана.

"Потому что когда ты начинаешь огромный объем вторжения и не выигрываешь достаточно быстро, то, безусловно, ты теряешь управляемость процессов. Россия сегодня, безотносительно ко всему, теряет управляемость процессов. Нет силовой вертикали практически, есть много альтернативных конфликтных центров. Посмотрите особенно последние отношения в треугольнике Пригожин-Кадыров-Шойгу», — заметил Подоляк.

По его словам, есть легион "Свобода России", осуществляющий свои действия на некоторых территориях РФ. Есть множество беспилотников, которые атакуют российские территории, поэтому это все "неотъемлемая составляющая проигранной войны".

"Да, она еще фактически не проиграна или юридически не проиграна. Но Россия проиграет эту войну и, безотносительно к Украине, на территории России будут идти все эти процессы подрыва, активные столкновения и так далее. У меня вопрос другой. Почему западный мир думает, что можно предстать перед поездом истории и остановить его?" — поинтересовался он.

На вопрос, почему западный мир действительно боится говорить о будущем РФ, Подоляк ответил:

"Консервативные. Они хотят жить в иллюзорном мире довоенного времени".

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что ядерные угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко — лишь анекдотические заявления. Белорусский диктатор давно не субъект политики и войны в Украине.