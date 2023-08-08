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Що відомо про нардепа Гунька, якого затримали на одержанні хабаря

8 серпня 2023 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Що відомо про нардепа Гунька, якого затримали на одержанні хабаря
Народний депутат Анатолій Гунько. Фото: facebook.com/anatoliy.gunko1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народного депутата України від "Слуги народу" Анатолія Гунька та двох його спільників затримали на одержані хабаря у розмірі 85 тисяч доларів. У парламенті він був головою тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Анатолія Гунька.

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Нардеп народився у 1976 році в селі Сальне Ніжинського району. За освітою він юрист. Був директором підприємства "Гільдія права".

У 2020 році Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради на 208 окрузі з результатом 34,1% від партії "Слуга народу". 

Весною у 2018 році прокурор та начальник СУ ГУНП в Київській області на брифінгу звинуватили нардепа у привласненні понад 115 гектарів землі вартістю 120 мільйонів гривень, яка належала ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах. У ЗМІ писали, що Гунько був лідером злочинного угруповання.

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Народний депутат Анатолій Гунько. Фото: facebook.com/anatoliy.gunko1

За рік після обшуків та оголошення підозри, а саме 20 березня 2019 року, Генпрокуратура закрила справу проти депутата та ще декількох осіб через те, що не було достатньо доказів. 

Після цього у червні 2020 року Гунько ініціював процес стягнення моральної шкоди за незаконне кримінальне переслідування. У позові він вказував, що зазнав душевних страждань, негативних змін в особистому житті та втратив ділову репутацію. Спочатку нардеп оцінив моральну шкоду, яку йому повинні виплатити, у 10 мільйонів гривень. З часом ця сума знизилась до 2 мільйонів гривень.

У 2022 році Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол проти Гунька за те, що помічник подарував йому годинник Breguet за понад 10 тисяч доларів.

Цього року суд визнав нардепа винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Гунько написав депутатське звернення до начальника ГУ НП в Чернігівській області Нідзельського В.О. Суд встановив, що він надавав вказівки органу досудового розслідування в його депутатському зверненні.

Дружина затриманого нардепа Гунько Наталія Іванівна є депутаткою Київоблради. До травня цього року вона була головою Київської обласної ради.

Нагадаємо, співробітники Національного антикорупційного бюро у співпраці зі Службою безпеки виявили факти корупції, пов’язані з народним депутатом України. Посадовець за 85 тисяч доларів продавав землю Національній академії аграрних наук.

Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював виключення з неї народного депутата Богдана Торохтія. Під час війни в Україні нардеп встиг змінити три автівки і відпочивав на морському узбережжі Болгарії.

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