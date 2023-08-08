Что известно о нардепе Гунько, которого задержали на получении взятки

Народный депутат Анатолий Гунько. Фото: facebook.com/anatoliy.gunko1

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Анатолий Гунько и двое его сообщников задержаны на полученные взятки в размере 85 тысяч долларов. В парламенте он был главой временной следственной комиссии по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об Анатолии Гунько.

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Родился в 1976 году в селе Сальное Нежинского района. По образованию он юрист. Был директором предприятия "Гильдия права".

В 2020 году Гунько победил на довыборах в Верховную Раду в 208 округе с результатом 34,1% от партии "Слуга народа".

Весной в 2018 году прокурор и начальник СУ ГУНП в Киевской области на брифинге обвинили нардепа в присвоении более 115 гектаров земли стоимостью 120 миллионов гривен, которая принадлежала ГП "Радиопередающий центр" в Броварах. В СМИ писали, что Гунько был лидером преступной группировки.

Народный депутат Анатолий Гунько. Фото: facebook.com/anatoliy.gunko1

Через год после обысков и объявления подозрения, а именно 20 марта 2019 года, Генпрокуратура закрыла дело против депутата и еще нескольких человек из-за того, что не было достаточно доказательств.

После этого в июне 2020 года Гунько инициировал процесс взыскания морального вреда за незаконное уголовное преследование. В иске он указывал, что испытал душевные страдания, негативные изменения в личной жизни и потерял деловую репутацию. Сначала нардеп оценил моральный ущерб, который ему должны выплатить в 10 миллионов гривен. С течением времени эта сумма снизилась до 2 миллионов гривен.

В 2022 году Национальное агентство по предотвращению коррупции составило административный протокол против Гунька за то, что помощник подарил ему часы Breguet за более чем 10 тысяч долларов.

В этом году суд признал нардепа виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Гунько написал депутатское обращение к начальнику ГУ ЧП в Черниговской области Нидзельскому В.А. Суд установил, что он давал указания органу досудебного расследования в его депутатском обращении.

Супруга задержанного нардепа Гунько Наталья Ивановна является депутатом Киевоблсовета. До мая этого года она являлась председателем Киевского областного совета.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро в сотрудничестве со Службой безопасности обнаружили факты коррупции, связанные с народным депутатом Украины. Чиновник за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение из нее народного депутата Богдана Торохтия. Во время войны в Украине нардеп успел сменить три автомобиля и отдыхал на морском побережье Болгарии.