Блінкен розповів, що Україна може очікувати на потужний пакет допомоги на саміті НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS

Країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні. Це відбудеться під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.

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За словами політика, Україна може очікувати на пакет як політичної, так і матеріальної допомоги.

"Щодо України, то, ґрунтуючись на сьогоднішніх дискусіях, я думаю, перше, що можна сказати, це те, що у Вільнюсі, коли лідери зустрінуться на саміті, ми і наші друзі в Україні можемо розраховувати на дуже потужний пакет як політичної, так і матеріальної допомоги", — сказав чиновник.

Також Блінкен додав, що в Альянсі країни-партнери зосередженні на посиленні відносин між Україною і НАТО.

"І я думаю, що ми побачимо це на саміті у Вільнюсі, а також побачимо зміцнення політичних відносин між НАТО та Україною", — додав Блінкен.

Очікування України від Саміту

Відомо, що представники України вже не раз озвучували очікування від саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Зокрема, наша країна очікує певних домовленостей щодо гарантій безпеки на тлі повномасштабної війни з Росією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Франція та Німеччина визначились щодо подальшої долі України у НАТО.