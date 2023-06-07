Что услышит Украина на саммите НАТО в Вильнюсе: версия Уильяма Тейлора

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор. Фото: пресс-служба посольства США

Украина на саммите НАТО в Вильнюсе получит положительный сигнал. Но членом Североатлантического союза наша страна может стать только после завершения войны.

Об этом бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

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Комментируя предстоящий саммит Североатлантического альянса, который должен пройти в июле в столице Литвы Вильнюсе, Тейлор предположил, что там Украина, вероятно, получит положительный сигнал по поводу будущего членства.

"Я думаю, что на Вильнюсском саммите будет указание, сигнал Украине, что они будут у НАТО", — отметил американский дипломат.

Когда Украина станет членом НАТО

Относительно сроков присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, Вильям Тейлор подчеркнул, что это произойдет после завершения российско-украинской войны.

"Я разговаривал со многими людьми, европейцами, американцами. Никто не думает, что Украине пора вступать в НАТО, пока она находится в состоянии войны", — объяснил бывший посол США в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине. Это произойдет на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.