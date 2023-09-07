Що побачив Блінкен у Києві та чи реформує Умєров Міноборони: прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

У прямому ефірі Новини.LIVE з гостем студії політологом Максимом Джигуном обговорять приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена. Крім того, розберемося, чи Умєров реформуватиме Міноборони.

Прямий ефір Новини.LIVE можна переглянути о 16:00 на YouTube-каналі.

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Прямий ефір Новини.LIVE

До Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Як він сказав, приїхав до Києва значною мірою за дорученням президента Байдена, щоб підтвердити зобов'язання США підтримувати Україну та допомогти досягти успіху у військовій сфері та протистояти агресії. А також для підтримки, щоб зусилля щодо побудови сильної економіки та сильної демократії мали успіх. То якою є мета приїзду і що він побачив? Про це все говоримо у прямому ефірі.

Крім того, Президент Володимир Зеленський підвищив у званні керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. У студії обговорюватиметься, як просуватиметься контрнаступ.

Умєров приступив до роботи міністра оборони та назвав пріоритети: суб'єктність Міноборони, забезпечення військових і розширення міжнародної коаліції. Про ці та інші теми поговоримо в прямому ефірі Новини.LIVE.

Нагадаємо, що Сполучені Штати нададуть Україні ще один пакет допомоги на понад 1 млрд доларів. Він включатиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.