Что увидел Блинкен в Киеве и реформирует ли Умеров Минобороны: прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

В прямом эфире Новини.LIVE с гостем студии политологом Максимом Джигуном обсудят приезд госсекретаря США Энтони Блинкена. Кроме того, разберемся, будет ли Умеров реформировать Минобороны.

Прямой эфир Новини.LIVE можно посмотреть в 16:00 на YouTube-канале.

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Прямой эфир Новини.LIVE

В Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Как он сказал, приехал в Киев в значительной степени по поручению президента Байдена, чтобы подтвердить обязательство США поддерживать Украину и помочь добиться успеха в военной сфере и противостоять агрессии. А также для поддержки, чтобы усилия по построению сильной экономики и сильной демократии увенчались успехом. Так какова цель приезда и что он увидел? Об этом всем говорим в прямом эфире.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский повысил в звании руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. В студии будет обсуждаться, как будет продвигаться контрнаступление.

Умеров приступил к работе министра обороны и назвал приоритеты: субъектность Минобороны, обеспечение военных и расширение международной коалиции. Об этих и других темах поговорим в прямом эфире Новини.LIVE.

Напомним, что Соединенные Штаты предоставит Украине еще один пакет помощи более чем на 1 млрд долларов. Он будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.