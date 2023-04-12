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Сербія погодилася надати зброю Україні, — ЗМІ

12 квітня 2023 09:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сербія погодилася надати зброю Україні, — ЗМІ
Президент Сербії Александар Вучич / Фото: Reuters, Ognen Teofilovski
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сербія відмовилася навчати українських військовослужбовців. Але при цьому Белград нібито пообіцяв надати чи, можливо, уже і надав Україні зброю для боротьби із росіянами.

Про це повідомляє з посиланням на інформацію із Пентагона інформаційне агентство Reuters.

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Згідно із документами, які нібито належать міністерству оборони США і були оприлюднені в пресі,Сербія відмовилася допомагати у навчанні українських військовослужбовців.

Але при цьому сербська сторона нібито пообіцяла передати чи, можливо, уже передала Україні "летальні вантажі", тобто зброю.

Що говорять серби і американці

Офіс президента Сербії Александара Вучича не відповів на запит інформагентства Reuters.

Також відмовилося коментувати цю інформацію міністерство оборони США.

При цьому у інформагентстві зазначили, що не змогли належним чином перевірити автентичність документа, у якому йшлося про сербську військову допомогу воюючій Україні.

Нагадаємо, що ЗМІ дізналися із тих самих документів, які нібито були викрадені у міністерстві оборони США, що до України прибуло 50 спецпризначенців із Великої Британії. Чим вони могли займатися в Україні, невідомо.

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