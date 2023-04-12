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Британія відправила до України пів сотні спецназівців, — ЗМІ

12 квітня 2023 08:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Британія відправила до України пів сотні спецназівців, — ЗМІ
Британський король Чарльз ІІІ зустрічається із військослужбовцями Сполученого Королівства / Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

ЗМІ дізналися із документів, які нібито були викрадені у міністерстві оборони США, що до України прибуло 50 спецпризначенців із Великої Британії. Чим вони могли займатися в Україні, невідомо.

Про це повідомляє з посиланням на інформацію із Пентагона британське видання The Guardian.

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Згідно із документами, які нібито належать міністерству оборони США і були оприлюднені в пресі, до України були відправлені спецпризначенці Великої Британії.

Йдеться про 50 осіб, які належать до британського спецназу.

Втім, зазначає видання, незрозуміло, чим могли займатися британські спецназівці в Україні, і чи підтримувалася чисельність особового складу цього підрозділу на такому рівні. 

Коментар міноборони Британії

Британське міністерство оборони відмовилося коментувати інформацію із оприлюднених документів, нібито викрадених у їхніх американських колег.

Але при цьому військове відомство Сполученого Королівство наголосило в Twitter, що цей витік інформації продемонстрував "серйозний рівень неточності".

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, у США відкрили кримінальну справу через "витік документів Пентагону".

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