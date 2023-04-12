Британія відправила до України пів сотні спецназівців, — ЗМІ
ЗМІ дізналися із документів, які нібито були викрадені у міністерстві оборони США, що до України прибуло 50 спецпризначенців із Великої Британії. Чим вони могли займатися в Україні, невідомо.
Про це повідомляє з посиланням на інформацію із Пентагона британське видання The Guardian.
Британські спецназівці в Україні
Згідно із документами, які нібито належать міністерству оборони США і були оприлюднені в пресі, до України були відправлені спецпризначенці Великої Британії.
Йдеться про 50 осіб, які належать до британського спецназу.
Втім, зазначає видання, незрозуміло, чим могли займатися британські спецназівці в Україні, і чи підтримувалася чисельність особового складу цього підрозділу на такому рівні.
Коментар міноборони Британії
Британське міністерство оборони відмовилося коментувати інформацію із оприлюднених документів, нібито викрадених у їхніх американських колег.
Але при цьому військове відомство Сполученого Королівство наголосило в Twitter, що цей витік інформації продемонстрував "серйозний рівень неточності".
Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, у США відкрили кримінальну справу через "витік документів Пентагону".