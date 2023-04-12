Сербия согласилась предоставить оружие Украине, — СМИ
Сербия отказалась учить украинских военнослужащих. Но при этом Белград якобы пообещал предоставить или, возможно, уже предоставил Украине оружие для борьбы с россиянами.
Об этом сообщает со ссылкой на информацию из Пентагона информационное агентство Reuters.
Сербское оружие для Украины
Согласно документам, якобы принадлежащим министерству обороны США и обнародованным в прессе, Сербия отказалась помогать в обучении украинских военнослужащих.
Но при этом сербская сторона якобы пообещала передать или, возможно, уже передала Украине "летальные грузы", то есть оружие.
Что говорят сербы и американцы
Офис президента Сербии Александара Вучича не ответил на запрос информагентства Reuters.
Также отказалось комментировать данную информацию министерство обороны США.
При этом в информагентстве отметили, что не смогли должным образом проверить подлинность документа, в котором речь шла о сербской военной помощи воюющей Украине.
Напомним, что СМИ узнали из тех же документов, которые якобы были похищены в министерстве обороны США, что в Украину прибыло 50 спецназовцев из Великобритании. Чем они могли заниматься в Украине, неизвестно.