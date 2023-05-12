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Сенат Польщі закликав НАТО застосувати до України надзвичайну процедуру

12 травня 2023 08:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сенат Польщі закликав НАТО застосувати до України надзвичайну процедуру
Засідання польського Сенату. Фото: Facebook-сторінка Сенату Республіки Польща
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Польський парламент проголосував за резолюцію, присвячену вступу України до НАТО. Поляки вимагають від інших країн-членів Альянсу застосування до України надзвичайної процедури.

Про це повідомила пресслужба Сенату Республіки Польща.

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За принципом Швеції та Фінляндії

Сенат Польщі проголосував за резолюцію щодо членства України в НАТО.

Польські сенатори заявили, що країни Альянсу мають застосувати до України надзвичайну процедуру, як це було у випадках із Фінляндією та Швецією.

Політичне рішення

Рішення про вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, заснованим на результатах стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

Крім того, Сенат Польщі підтримав вимоги країн, які межують з Росією, щодо потужних гарантій безпеки для України та визначення шляху цієї країни до членства в НАТО.

Нагадаємо, у квітні координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати політику НАТО щодо "відчинених дверей" і зазначив, що нічого не змінилося в цьому питанні. Однак він пояснив, що пріоритетом США зараз є відбиття агресії Росії, тому вони не готові обговорювати вступ України до Альянсу.

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