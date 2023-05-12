Сенат Польши призвал НАТО применить к Украине чрезвычайную процедуру

Заседание польского Сената. Фото: Facebook-страница Сената Республики Польша

Польский парламент проголосовал за резолюцию, посвященную вступлению Украины в НАТО . Поляки требуют от других стран-членов Североатлантического союза применения в Украине чрезвычайной процедуры.

Об этом сообщила пресс-служба Сената Республики Польша.

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По принципу Швеции и Финляндии

Сенат Польши проголосовал за резолюцию по членству Украины в НАТО.

Польские сенаторы заявили, что страны НАТО должны применить к Украине чрезвычайную процедуру, как это было в случаях с Финляндией и Швецией.

Политическое решение

Решение о вступлении Украины в НАТО должно быть политическим решением, основанным на результатах стратегического анализа вызовов и угроз вне восточной границы Альянса.

Кроме того, Сенат Польши поддержал требования стран, граничащих с Россией относительно мощных гарантий безопасности для Украины и определения пути этой страны к членству в НАТО.

Напомним, в апреле координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать политику НАТО в отношении "открытых дверей" и отметил, что ничего не изменилось в этом вопросе. Однако он пояснил, что приоритетом США сейчас отражение агрессии России, поэтому они не готовы обсуждать вступление Украины в Альянс.