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СБУ вручила підозру Ігорю Коломойському

2 вересня 2023 09:34
оновлено: 09:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ вручила підозру Ігорю Коломойському
СБУ вручає Ігорю Коломойському підозру. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Про це повідомляє СБУ.

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На основі даних Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки фактичний керівнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському було повідомлено про підозру у вчиненні неправомірних дій.

Згідно з отриманою інформацією, між 2013 та 2020 роками Коломойський нібито легалізував понад пів мільярда гривень, переказуючи кошти за кордон за допомогою афілійованих банків.

"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", — йдеться у повідомленні.

Розслідування, яке під контролем Офісу Генерального прокурора, все ще ведеться.

Ігор Коломойський
СБУ вручає підозру Ігореві Коломойському. Фото: СБУ
Ігор Коломойський
СБУ вручає підозру Ігореві Коломойському. Фото: СБУ
Ігор Коломойський
СБУ вручає підозру Ігореві Коломойському. Фото: СБУ
скріншот
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі з'ясували, що олігарх Ігор Коломойський має замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі в Парижі. Власником цієї нерухомості вважається сестра бізнесмена Лариса Чорток.

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