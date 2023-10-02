Санкції проти РФ, відновлення Одеси та робота портів: Зеленський про зустріч глав МЗС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У понеділок у Києві відбулася зустріч глав МЗС країн Євросоюзу у Києві. Президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами санкції проти РФ, відновлення Одеси, приєднання України до ЄС та роботу портів у Чорному морі.

Про це Зеленський повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

Читайте також:

Зеленський про санкції проти РФ та приєднання України до ЄС

Зеленський подякував партнерам за надану підтримку — як військову, так і економічну, в тому числі санкційну. За словами українського лідера, сьогодні сторони зосередились на обговоренні санкцій. Зокрема обговорили спроби Росії обійти санкційні заходи.

Також Президент зазначив, що сьогодні було обговорено приєднання України до ЄС. При цьому він уточнив, що на сьогоднішніх зустрічах та переговорах йому знову підтвердили, що це цілком реалізовано.

"Україна неодмінно виконає свої зобов'язання, втіливши в життя сім рекомендацій Єврокомісії. І дуже важливо, щоб з боку Європейського Союзу та всіх його членів також виявлялася готовність до політичного рішення щодо України, до початку переговорного процесу", — сказав Зеленський.

Відновлення Одеси

Зеленський подякував всій Італії, особисто Джорджі Мелоні, а також міністру закордонних справ Італії за чуйну підтримку, особливо у питанні відновлення в Одесі: була укладена угода з Італією про реставрацію Спасо-Преображенського собору в Одесі, яка була пошкоджена російською ракетою.

"Незалежно від спроб Росії зруйнувати історичну та культурну спадщину, Європа здатна все відновити. У цьому проявляється сила Європи, нашої Європи — вільної та солідарної", — додав Зеленський.

Робота портів у Чорному морі

У рамках зустрічі міністри обговорили роботу українських портів та безпеки у Чорному морі. При цьому було порушено питання зернового експорту та продовольчої стабільності на глобальному рівні.

"Окремо обговорили питання посилення системи протиповітряної оборони. Дякую партнерам за професійне розуміння цих питань", — додав Президент України.

Зеленський про оборону Урожайного та Мар'їнки

Зеленський відзначив 58-у окрему мотопіхотну бригаду імені гетьмана Виговського, "Сімдесят дев'ятку" ДШВ, та 128-у окрему бригаду Сил тероборони. Президент висловив їм подяку за їх надзвичайно стійкі та ефективні дії у районах Урожайного та Мар'їнки.

Нагадаємо, що у Києві 2 жовтня відбулася зустріч міністрів Європейського союзу. Президент Володимир Зеленський провів обговорення щодо поточної підтримки України в період війни, інтеграції до ЄС, здійснення Плану миру та створення міжнародного трибуналу для припинення актів агресії з боку Росії проти України.