Министры ЕС в Киеве: главное из доклада Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами ЕС. Фото: president.gov.ua

В Киев, 2 октября проходит встреча министров Европейского союза. Президент Владимир Зеленский провел обсуждение относительно текущей поддержки Украины в период войны, интеграции в ЕС, осуществления Плана мира и создания международного трибунала для пресечения актов агрессии со стороны России против Украины.

Об этом сообщает Офис Президента.

Читайте также:

Что Зеленский сказал про рекомендации ЕС

Президент отметил, что семь рекомендаций от Европейской комиссии, предоставленных Украине для начала переговоров о вступлении в ЕС, являются значительным продвижением вперед и важным стимулом для всего украинского народа.

"Мы выполним все рекомендации. Сейчас для нас крайне важно следовать этим указаниям. Мы — страна, которая стремится к конкретике. Ведь в период войны важно выполнять обещания", — отметил он.

Тем не менее президент подчеркнул, что Украине предстоит сделать еще много шагов и провести ряд реформ в будущем.

Министры ЕС в Киеве. Фото: president.gov.ua

Министры ЕС в Киеве. Фото: president.gov.ua

Зеленский про План мира

Отвечая на вопрос о прогрессе в осуществлении украинского Плана мира, Владимир Зеленский подчеркнул важность привлечения большого числа стран к этому процессу.

Согласно его словам, сейчас ведется подготовка к третьей встрече консультантов по вопросам национальной безопасности лидеров мировых государств по ключевым аспектам восстановления стабильного и справедливого мира для Украины.

Президент указал на то, что представители различных континентов уже выразили готовность обсудить свои мирные инициативы в рамках Плана мира. Этот план должен стать непреложной основой для будущего Глобального саммита мира, так как именно Украина стала жертвой этой неспровоцированной и несправедливой войны, подчеркнул глава государства.

"Все континенты для нас важны. Если какая-то европейская страна может помочь в привлечении стран с других континентов к Плану мира, мы будем признательны. Также важно вести диалог с вашими обществами, чтобы об этом знали и общества на других континентах", — добавил он.

Министры ЕС в Киеве. Фото: president.gov.ua

Министры ЕС в Киеве. Фото: president.gov.ua

Международный трибунал для расследования актор агрессии

Владимир Зеленский также сообщил о дипломатической и юридической работе над различными форматами специализированного международного трибунала для расследования актов агрессии против Украины. Зеленский подчеркнул, что для Украины важен не формат трибунала, а справедливое наказание всех, кто виновен в актах агрессии.

Глава государства также отметил, что визит министров иностранных дел стран ЕС в Киев является мощным знаком того, что Европа стоит вместе с Украиной.

"Поддержка Украины — это поддержка всего мира. Если Украина упадет, Россия начнет большую войну. И не только на территории нашей страны. Я уверен, что стабильность Украины сегодня — это будущая стабильность по крайней мере Европейского континента. Хочу выразить благодарность, что благодаря вам мы сохраняем эту стабильность", — заключил президент.

Министры ЕС в Киеве. Фото: president.gov.ua

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС в Украине Катариной Матерновой пообещал точные сроки выполнения работы над 7 критериями Еврокомиссии. По словам главы государства, на завершение таких работ уйдет один месяц.