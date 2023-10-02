Министры ЕС в Киеве: главное из доклада Зеленского
В Киев, 2 октября проходит встреча министров Европейского союза. Президент Владимир Зеленский провел обсуждение относительно текущей поддержки Украины в период войны, интеграции в ЕС, осуществления Плана мира и создания международного трибунала для пресечения актов агрессии со стороны России против Украины.
Об этом сообщает Офис Президента.
Что Зеленский сказал про рекомендации ЕС
Президент отметил, что семь рекомендаций от Европейской комиссии, предоставленных Украине для начала переговоров о вступлении в ЕС, являются значительным продвижением вперед и важным стимулом для всего украинского народа.
"Мы выполним все рекомендации. Сейчас для нас крайне важно следовать этим указаниям. Мы — страна, которая стремится к конкретике. Ведь в период войны важно выполнять обещания", — отметил он.
Тем не менее президент подчеркнул, что Украине предстоит сделать еще много шагов и провести ряд реформ в будущем.
Зеленский про План мира
Отвечая на вопрос о прогрессе в осуществлении украинского Плана мира, Владимир Зеленский подчеркнул важность привлечения большого числа стран к этому процессу.
Согласно его словам, сейчас ведется подготовка к третьей встрече консультантов по вопросам национальной безопасности лидеров мировых государств по ключевым аспектам восстановления стабильного и справедливого мира для Украины.
Президент указал на то, что представители различных континентов уже выразили готовность обсудить свои мирные инициативы в рамках Плана мира. Этот план должен стать непреложной основой для будущего Глобального саммита мира, так как именно Украина стала жертвой этой неспровоцированной и несправедливой войны, подчеркнул глава государства.
"Все континенты для нас важны. Если какая-то европейская страна может помочь в привлечении стран с других континентов к Плану мира, мы будем признательны. Также важно вести диалог с вашими обществами, чтобы об этом знали и общества на других континентах", — добавил он.
Международный трибунал для расследования актор агрессии
Владимир Зеленский также сообщил о дипломатической и юридической работе над различными форматами специализированного международного трибунала для расследования актов агрессии против Украины. Зеленский подчеркнул, что для Украины важен не формат трибунала, а справедливое наказание всех, кто виновен в актах агрессии.
Глава государства также отметил, что визит министров иностранных дел стран ЕС в Киев является мощным знаком того, что Европа стоит вместе с Украиной.
"Поддержка Украины — это поддержка всего мира. Если Украина упадет, Россия начнет большую войну. И не только на территории нашей страны. Я уверен, что стабильность Украины сегодня — это будущая стабильность по крайней мере Европейского континента. Хочу выразить благодарность, что благодаря вам мы сохраняем эту стабильность", — заключил президент.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС в Украине Катариной Матерновой пообещал точные сроки выполнения работы над 7 критериями Еврокомиссии. По словам главы государства, на завершение таких работ уйдет один месяц.