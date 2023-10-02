Санкции против РФ, восстановление Одессы и работа портов: Зеленский про встречу глав МИД

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В понедельник в Киеве состоялась встреча глав МИД стран Евросоюза в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами санкции против РФ, восстановление Одессы, присоединение Украины к ЕС и работу портов в Черном море.

Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении.

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Зеленский про санкции против РФ и присоединение Украины к ЕС

Зеленский поблагодарил партнеров за оказанную поддержку — как военную, так и экономическую, в том числе и санкционную. По словам украинского лидера, сегодня стороны сосредоточились на обсуждении санкций. В частности, обсудили попытки России обойти санкционные меры.

Также Президент указал, что сегодня обсуждалось присоединение Украины к ЕС. При этом он уточнил, что на сегодняшних встречах и переговорах ему снова подтвердили, что это вполне реализуемо.

"Украина непременно выполнит свои обязательства, воплотив в жизнь семь рекомендаций Еврокомиссии. И крайне важно, чтобы со стороны Европейского Союза и всех его членов также проявлялась готовность к политическому решению по Украине, к началу переговорного процесса", — сказал Зеленский.

Восстановление Одессы

Зеленский поблагодарил всю Италию, лично Джорджи Мелони, а также министру иностранных дел Италии за чуткую поддержку, особенно в вопросе восстановления в Одессе: было заключено соглашение с Италией о реставрации Спасо-Преображенского собора в Одессе, который был поврежден российской ракетой.

"Независимо от попыток России разрушить историческое и культурное наследие, Европа способна все восстановить. В этом проявляется сила Европы, нашей Европы — свободной и солидарной", — добавил Зеленский.

Работа портов в Черном море

В рамках встречи министры обсудили работу украинских портов и безопасности в Черном море. При этом были затронуты вопросы зернового экспорта и продовольственной стабильности на глобальном уровне.

"Отдельно обговорили вопросы усиления системы противовоздушной обороны. Благодарю партнеров за профессиональное понимание этих вопросов", — добавил Президент Украины.

Зеленский про оборону Урожайного и Марьинки

Зеленский отметил 58-ю отдельную мотопехотную бригаду имени гетмана Выговского, "Семьдесят девятку" ДШВ, и 128-ю отдельную бригаду Сил терробороны. Президент выразил им благодарность за их чрезвычайно стойкие и эффективные действия в районах Урожайного и Марьинки.

Напомним, что в Киеве 2 октября прошла встреча министров Европейского союза. Президент Владимир Зеленский провел обсуждение относительно текущей поддержки Украины в период войны, интеграции в ЕС, осуществления Плана мира и создания международного трибунала для пресечения актов агрессии со стороны России против Украины.