Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Санкции против РФ, восстановление Одессы и работа портов: Зеленский про встречу глав МИД arrow

Санкции против РФ, восстановление Одессы и работа портов: Зеленский про встречу глав МИД

2 октября 2023 23:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Санкции против РФ, восстановление Одессы и работа портов: Зеленский про встречу глав МИД
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник в Киеве состоялась встреча глав МИД стран Евросоюза в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами санкции против РФ, восстановление Одессы, присоединение Украины к ЕС и работу портов в Черном море.

Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении.

Читайте также:

Зеленский про санкции против РФ и присоединение Украины к ЕС

Зеленский поблагодарил партнеров за оказанную поддержку как военную, так и экономическую, в том числе и санкционную. По словам украинского лидера, сегодня стороны сосредоточились на обсуждении санкций. В частности, обсудили попытки России обойти санкционные меры. 

Также Президент указал, что сегодня обсуждалось присоединение Украины к ЕС. При этом он уточнил, что на сегодняшних встречах и переговорах ему снова подтвердили, что это вполне реализуемо. 

"Украина непременно выполнит свои обязательства, воплотив в жизнь семь рекомендаций Еврокомиссии. И крайне важно, чтобы со стороны Европейского Союза и всех его членов также проявлялась готовность к политическому решению по Украине, к началу переговорного процесса", — сказал Зеленский.

Восстановление Одессы

Зеленский поблагодарил всю Италию, лично Джорджи Мелони, а также министру иностранных дел Италии за чуткую поддержку, особенно в вопросе восстановления в Одессе: было заключено соглашение с Италией о реставрации Спасо-Преображенского собора в Одессе, который был поврежден российской ракетой. 

"Независимо от попыток России разрушить историческое и культурное наследие, Европа способна все восстановить. В этом проявляется сила Европы, нашей Европы — свободной и солидарной", — добавил Зеленский.

Работа портов в Черном море

В рамках встречи министры обсудили работу украинских портов и безопасности в Черном море. При этом были затронуты вопросы зернового экспорта и продовольственной стабильности на глобальном уровне. 

"Отдельно обговорили вопросы усиления системы противовоздушной обороны. Благодарю партнеров за профессиональное понимание этих вопросов", — добавил Президент Украины.

Зеленский про оборону Урожайного и Марьинки

Зеленский отметил 58-ю отдельную мотопехотную бригаду имени гетмана Выговского, "Семьдесят девятку" ДШВ, и 128-ю отдельную бригаду Сил терробороны. Президент выразил им благодарность за их чрезвычайно стойкие и эффективные действия в районах Урожайного и Марьинки.

Напомним, что в Киеве 2 октября прошла встреча министров Европейского союза. Президент Владимир Зеленский провел обсуждение относительно текущей поддержки Украины в период войны, интеграции в ЕС, осуществления Плана мира и создания международного трибунала для пресечения актов агрессии со стороны России против Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз