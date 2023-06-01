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Саммит НАТО: Блинкен рассказал, чего ожидать Украине

1 июня 2023 17:24
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Блинкен рассказал, что Украина может ожидать мощного пакета помощи на саммите НАТО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Страны НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине. Это произойдет на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

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По словам политика, Украина может ожидать пакет как политической, так и материальной помощи.

"Что касается Украины, то, основываясь на сегодняшних дискуссиях, я думаю, первое, что можно сказать, это то, что в Вильнюсе, когда лидеры встретятся на саммите, мы и наши друзья в Украине можем рассчитывать на очень мощный пакет как политического, так и материальной помощи", — сказал чиновник.

Также Блинкен добавил, что в Альянсе страны-партнеры сосредоточены на усилении отношений между Украиной и НАТО.

"И я думаю, что мы увидим это на саммите в Вильнюсе, а также увидим укрепление политических отношений между НАТО и Украиной", — добавил Блинкен.

Ожидание Украины от Саммита

Известно, что представители Украины уже не раз озвучивали ожидания от саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, страна ожидает определенных договоренностей относительно гарантий безопасности на фоне полномасштабной войны с Россией.

Напомним, ранее мы писали, что Франция и Германия определились по поводу дальнейшей судьбы Украины в НАТО.

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