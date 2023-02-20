Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, на человечности и на предсказуемости.

Об этом он сказал в вечернем обращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

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По словам Зеленского, сегодня он разговаривал с Джо Байденом о том, как уже в этом году сделать все для совместной победы в войне, начатой россией.

"Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные потребности для этого известны. Какие активные действия для этого нужны — действия, прежде всего, наших воинов на фронте, — тоже хорошо известно нашим партнерам. Нужна только решительность", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что увидел сегодня такую решительность у Джо Байдена и США.

"Благодарю также от имени всех украинцев всех американцев — обычных людей и лидеров общин и сообществ, членов Конгресса от обеих партий и всех членов команды Президента Байдена — за то, что наши отношения, между Украиной и Америкой, достигли исторически самого содержательного уровня. Нас можно назвать настоящими союзниками, и наше союзничество с Америкой действительно укрепляет мир", — добавил Зеленский.

Напомним, во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слабая и Запад разделен.