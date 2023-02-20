Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, на человечности и на предсказуемости.
Об этом он сказал в вечернем обращении, которое опубликовал в Telegram-канале.
-
Оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300, взрывы слышны и в Херсоне
-
В США все больше пассажиров пытаются пронести оружие через службу безопасности аэропорта
-
Президент США Джо Байден прибыл в Польшу
-
"Реал" еще не проиграл титул "Барселоне" в Ла Лиге": Клопп похвалил Анчелотти
-
Прямые и умышленные нападения на ЛГБТ-сообщество в Европе и Центральной Азии резко возросли
-
Способен снимать самые мелкие объекты: аксессуар за 960 грн стал хитом TikTok
-
"Будьте осторожны на дороге": народный синоптик предупреждает украинцев об ухудшении погоды
-
Рынок криптовалют: почему инвесторы советуют вкладывать в биткоин
-
Жена Криштиану Роналду удивила необычными съемками: португалец собирается в Милан
-
"Следует ожидать наступления": Зеленский заявил, что на этой неделе рф может достичь реванша
Подробности
По словам Зеленского, сегодня он разговаривал с Джо Байденом о том, как уже в этом году сделать все для совместной победы в войне, начатой россией.
"Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные потребности для этого известны. Какие активные действия для этого нужны — действия, прежде всего, наших воинов на фронте, — тоже хорошо известно нашим партнерам. Нужна только решительность", — подчеркнул Зеленский.
Он рассказал, что увидел сегодня такую решительность у Джо Байдена и США.
"Благодарю также от имени всех украинцев всех американцев — обычных людей и лидеров общин и сообществ, членов Конгресса от обеих партий и всех членов команды Президента Байдена — за то, что наши отношения, между Украиной и Америкой, достигли исторически самого содержательного уровня. Нас можно назвать настоящими союзниками, и наше союзничество с Америкой действительно укрепляет мир", — добавил Зеленский.
Напомним, во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слабая и Запад разделен.