Румунська сенаторка Діана Шошоаке на засіданні парламенту крикнула "Слава Москві"

Румунська сенаторка Діана Шошоаке. Фото: facebook/Діана Шошоаке

Сьогодні, 23 квітня, румунська сенаторка знову зробила скандальну заяву. На засіданні парламенту Діана Шошоаке крикнула "Слава Москві".

Про це інформує Moldova Liberă.

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Румунська сенаторка крикнула "Слава Москві"

Діана Шошоаке знову зробила скандальну заяву. Під час засідання вона підійшла до мікрофону зі своїм ноутбуком і почала звинувачувати колег у нібито порушенні закону. Сенаторка заявила, що парламентські документи нібито не мають реєстраційного номера, а порядок денний не відкривається, мовляв, сайт показує помилку.

На крик Діани Шошоаке відреагував один із парламентарів. Він насміхаючись порадив змінити VPN, налаштований на московську IP-адресу.

"Коментар для спеціалістів, їм необхідно змінити VPN, адже він на московському режимі, тому не працює", — пояснив депутат.

Така відповідь зачепила скандальну політикиню, тому вона одразу видала чергову порцію маячні.

"З огляду на те, що ноутбук належить Сенату, а вхід здійснюється по Wi-Fi Палати депутатів, це означає, що ця Палата депутатів безпосередньо пов'язана з Путіним, а VPN — із Москви! Значить, Сенат обдурив! Сенат — путінський! Це путінський ноутбук із путінським VPN, з путінським Wi-Fi, так? Слава Москві", — цинічно крикнула Діана Шошоаке.

Нагадаємо, що у Молдові вирішили заблокувати сайти двох російських засобів масової інформації.

Також раніше ми повідомляли, що одне з об'єднань українців Молдови подало скаргу на колишнього президента Молдови Ігоря Додона до генеральної прокуратури країни. Керівник об'єднання опублікував фото заяви, в якій зазначено, що Додон під час публічного виступу в автономному регіоні Молдови, Гагаузії, заявив про необхідність приєднання Молдови до рф і закликав російську армію напасти на незалежну Молдову.

Крім цього, НАТО не бачить ризику швидкого військового нападу на Молдову. Росія не має для цього ресурсів.