Румунська сенаторка Діана Шошоаке на засіданні парламенту крикнула "Слава Москві"
Сьогодні, 23 квітня, румунська сенаторка знову зробила скандальну заяву. На засіданні парламенту Діана Шошоаке крикнула "Слава Москві".
Про це інформує Moldova Liberă.
Румунська сенаторка крикнула "Слава Москві"
Діана Шошоаке знову зробила скандальну заяву. Під час засідання вона підійшла до мікрофону зі своїм ноутбуком і почала звинувачувати колег у нібито порушенні закону. Сенаторка заявила, що парламентські документи нібито не мають реєстраційного номера, а порядок денний не відкривається, мовляв, сайт показує помилку.
На крик Діани Шошоаке відреагував один із парламентарів. Він насміхаючись порадив змінити VPN, налаштований на московську IP-адресу.
"Коментар для спеціалістів, їм необхідно змінити VPN, адже він на московському режимі, тому не працює", — пояснив депутат.
Така відповідь зачепила скандальну політикиню, тому вона одразу видала чергову порцію маячні.
"З огляду на те, що ноутбук належить Сенату, а вхід здійснюється по Wi-Fi Палати депутатів, це означає, що ця Палата депутатів безпосередньо пов'язана з Путіним, а VPN — із Москви! Значить, Сенат обдурив! Сенат — путінський! Це путінський ноутбук із путінським VPN, з путінським Wi-Fi, так? Слава Москві", — цинічно крикнула Діана Шошоаке.
Нагадаємо, що у Молдові вирішили заблокувати сайти двох російських засобів масової інформації.
Також раніше ми повідомляли, що одне з об'єднань українців Молдови подало скаргу на колишнього президента Молдови Ігоря Додона до генеральної прокуратури країни. Керівник об'єднання опублікував фото заяви, в якій зазначено, що Додон під час публічного виступу в автономному регіоні Молдови, Гагаузії, заявив про необхідність приєднання Молдови до рф і закликав російську армію напасти на незалежну Молдову.
Крім цього, НАТО не бачить ризику швидкого військового нападу на Молдову. Росія не має для цього ресурсів.