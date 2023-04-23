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Румынский сенатор Диана Шошоаке на заседании парламента крикнула "Слава Москве"

23 апреля 2023 22:46
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Румынский сенатор Диана Шошоаке на заседании парламента крикнула "Слава Москве"
Румынский сенатор Диана Шошоаке. Фото: facebook/Диана Шошоаке
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 23 апреля, румынский сенатор снова сделала скандальное заявление. На заседании парламента Диана Шошоакэ крикнула "Слава Москве".

Об этом информирует Moldova Liberă.

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Румынский сенатор крикнула "Слава Москве"

Диана Шошоаке снова сделала скандальное заявление. Во время заседания она подошла к микрофону со своим ноутбуком и принялась обвинять коллег в якобы нарушении закона. Сенатор заявила, что парламентские документы якобы не имеют регистрационного номера, а повестка дня не открывается, мол, сайт показывает ошибку.

На крик Дианы Шошоакэ отреагировал один из парламентариев. Он, насмехаясь, посоветовал сменить VPN, настроенный на московский IP-адрес.

"Комментарий для специалистов, им необходимо сменить VPN, ведь он на московском режиме, поэтому не работает", пояснил депутат.

Такой ответ задел скандального политика, поэтому она сразу выдала очередную порцию бреда.

"Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi Палаты депутатов, это означает, что эта Палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы! Значит, Сенат обманул! Сенат — путинский! Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским Wi-Fi, да, слава Москве", — цинично крикнула Диана Шошоаке.

Напомним, что в Молдове решили заблокировать сайты двух российских СМИ.

Также ранее мы сообщали, что одно из объединений украинцев Молдовы подало жалобу на бывшего президента Молдовы Игоря Додона в генеральную прокуратуру страны. Руководитель объединения опубликовал фото заявления, в котором отмечено, что Додон во время публичного выступления в автономном регионе Молдовы, Гагаузии заявил о необходимости присоединения Молдовы к России и призвал российскую армию напасть на независимую Молдову.

Кроме того, НАТО не видит риска быстрого военного нападения на Молдову. У России нет для этого ресурсов.

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