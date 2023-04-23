Румынский сенатор Диана Шошоаке на заседании парламента крикнула "Слава Москве"

Румынский сенатор Диана Шошоаке. Фото: facebook/Диана Шошоаке

Сегодня, 23 апреля, румынский сенатор снова сделала скандальное заявление. На заседании парламента Диана Шошоакэ крикнула "Слава Москве".

Об этом информирует Moldova Liberă.

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Румынский сенатор крикнула "Слава Москве"

Диана Шошоаке снова сделала скандальное заявление. Во время заседания она подошла к микрофону со своим ноутбуком и принялась обвинять коллег в якобы нарушении закона. Сенатор заявила, что парламентские документы якобы не имеют регистрационного номера, а повестка дня не открывается, мол, сайт показывает ошибку.

На крик Дианы Шошоакэ отреагировал один из парламентариев. Он, насмехаясь, посоветовал сменить VPN, настроенный на московский IP-адрес.

"Комментарий для специалистов, им необходимо сменить VPN, ведь он на московском режиме, поэтому не работает", — пояснил депутат.

Такой ответ задел скандального политика, поэтому она сразу выдала очередную порцию бреда.

"Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi Палаты депутатов, это означает, что эта Палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы! Значит, Сенат обманул! Сенат — путинский! Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским Wi-Fi, да, слава Москве", — цинично крикнула Диана Шошоаке.

Напомним, что в Молдове решили заблокировать сайты двух российских СМИ.

Также ранее мы сообщали, что одно из объединений украинцев Молдовы подало жалобу на бывшего президента Молдовы Игоря Додона в генеральную прокуратуру страны. Руководитель объединения опубликовал фото заявления, в котором отмечено, что Додон во время публичного выступления в автономном регионе Молдовы, Гагаузии заявил о необходимости присоединения Молдовы к России и призвал российскую армию напасть на независимую Молдову.

Кроме того, НАТО не видит риска быстрого военного нападения на Молдову. У России нет для этого ресурсов.