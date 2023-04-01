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У Молдові українці поскаржилися на експрезидента Додона за схвалення агресії рф

1 квітня 2023 22:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Експрезидент Молдови Ігор Додон
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Одне з об'єднань українців Молдови подало скаргу на колишнього президента Молдови Ігоря Додона до генеральної прокуратури країни. Керівник об'єднання опублікував фото заяви, в якій зазначено, що Додон під час публічного виступу в автономному регіоні Молдови, Гагаузії, заявив про необхідність приєднання Молдови до рф і закликав російську армію напасти на незалежну Молдову.

Про це пише Newsmaker.

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Асоціація українців Молдови, яка виступила проти висловлювань Додона, стверджує, що він висловив схвалення агресії рф та надію на її вторгнення до Молдови. Організація закликає відкрити кримінальне провадження проти колишнього президента за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, держзраду, підтримку війни та заклик до війни, образу керівництва Молдови, заклики до сепаратизму та екстремізму.

Керівник об'єднання Михайло Багас вважає, що висловлювання Додона суперечать національним інтересам Молдови, а також нормам міжнародного права та є підбурюванням до порушення територіальної цілісності країни. У заяві зазначається, що відеодокази виступу Додона доступні у публічному доступі.

Раніше, під час зустрічі з виборцями в Гагаузії, Додон заявив, що без рф Молдова не виживе і закликав не опускати руки, додавши фразу "Наші вже поряд!". Ці висловлювання викликали невдоволення серед української громади Молдови, яка побачила у них заклик до вторгнення рф до Молдови.

Нагадаємо, що 31 березня правоохоронці Молдови не пустили в країну росіянина. Він брав участь у бойових діях проти України.

Військовослужбовця, який є громадянином росії, затримали в аеропорту Кишинева. Він хотів потрапити до Тирасполя.

Крім того, 31 березня до України прибула президент Молдови Майя Санду, щоб взяти участь у саміті. Вона вже відвідала Бучу на Київщині.

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