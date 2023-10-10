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Румыния активно поддерживает начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в этом году

10 октября 2023 18:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Румыния активно поддерживает начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в этом году
Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Бухаресте. Фото: Офис Президента
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 10 октября, Президент Украины находится с рабочим визитом в Румынии. Румынский лидер выступил за старт переговоров по присоединению Украины и Молдовы к ЕС в этом году.

Об этом сообщает Укринформ.

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Заявление прозвучало на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Бухаресте.

"Сегодня я подтвердил политическую и практическую поддержку Румынией начала переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины и Республики Молдова до конца 2023 года. Я лично буду выступать за это решение в Европейском совете в декабре",  сообщил Президент Румынии Клаус Йоханнис.

Украине необходимы реформы

Глава государства отметил, что такое решение будет стратегическим для Евросоюза и, несмотря на сложные условия, подтвердит прогресс, достигнутый Украиной и Молдовой.

Также Клаус Йоханнис добавил, что внедрение комплексных реформ в Украине является важным аспектом вступления в ЕС.

Напомним, во время переговоров Зеленского и Президента Румынии главы государств подписали двустороннюю декларацию, которая предусматривает: сотрудничество безопасности в Черном море; поддержку Формулы мира; расширение экономического и логистического взаимодействия, а также транспортных связей; упрощение процедур пересечения границы и открытие новых.

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