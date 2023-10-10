Румыния активно поддерживает начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в этом году

Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Бухаресте. Фото: Офис Президента

Сегодня, 10 октября, Президент Украины находится с рабочим визитом в Румынии. Румынский лидер выступил за старт переговоров по присоединению Украины и Молдовы к ЕС в этом году.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Сегодня я подтвердил политическую и практическую поддержку Румынией начала переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины и Республики Молдова до конца 2023 года. Я лично буду выступать за это решение в Европейском совете в декабре", — сообщил Президент Румынии Клаус Йоханнис.

Украине необходимы реформы

Глава государства отметил, что такое решение будет стратегическим для Евросоюза и, несмотря на сложные условия, подтвердит прогресс, достигнутый Украиной и Молдовой.

Также Клаус Йоханнис добавил, что внедрение комплексных реформ в Украине является важным аспектом вступления в ЕС.

Напомним, во время переговоров Зеленского и Президента Румынии главы государств подписали двустороннюю декларацию, которая предусматривает: сотрудничество безопасности в Черном море; поддержку Формулы мира; расширение экономического и логистического взаимодействия, а также транспортных связей; упрощение процедур пересечения границы и открытие новых.