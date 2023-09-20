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Китай призывает к расширению торговых связей с Россией вопреки критике Запада, — Reuters

20 сентября 2023 07:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Китай призывает к расширению торговых связей с Россией вопреки критике Запада, — Reuters
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото: Sergei Bobylev/ Sputnik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Китай выразил интерес к укреплению экономических связей с Россией, акцентируя внимание на расширении торговых и инвестиционных отношений. Это заявление пришло вопреки опасениям Запада, который критиковал Россию за ее действия на Украине в предыдущем году.

Об этом пишет Reuters.

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Издание сообщает, что российский руководитель по экономическим вопросам провел обширные консультации с китайским коллегой по вопросам торговли в Пекине. Это произошло одновременно с визитом высшего китайского дипломата в Россию для ключевых обсуждений, предваряющих приезд президента Владимира Путина в Китай в ближайшие недели.

В свою очередь, министр коммерции Китая Ван Вэньтао подчеркнул на встрече в Пекине, что двустороннее экономическое партнерство приобретает все больше момента под лидерством глав обеих наций, как указано в пресс-релизе.

Запад критикует решение Китая

Сообщается, что с учетом продолжающегося конфликта на Украине и введенных Западом ограничений, Россия активно ищет экономическое сотрудничество с Китаем, наращивая экспорт нефти, газа и зерна. Как показывают недавние данные, в августе объем китайских закупок российских товаров увеличился на 3% до 11,5 млрд долларов.

Несмотря на западную критику по поводу усиливающегося сотрудничества с Россией на фоне украинского кризиса, Пекин утверждает, что его действия соответствуют международному праву, и что у него есть полное право выбирать своих партнеров.

Напомним, что будущие президентские выборы в США будут решать дальнейшую судьбу коалиции по поддержке Украины. Если коалиция ослабнет, Китай может попытаться захватить Тайвань.

Также мы сообщали, что  министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала китайского лидера Си Цзиньпина "диктатором". Поэтому МИД Китая вызвал немецкого посла.

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