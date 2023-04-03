Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Зеленский на Черниговщине посетил раненых военных и вручил им награды arrow

Зеленский на Черниговщине посетил раненых военных и вручил им награды

3 апреля 2023 17:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Владимир Зеленский сегодня посетил Черниговщину
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ходе рабочей поездки в Черниговскую область Президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и пообщался с защитниками Украины. Там военные проходят лечение после ранений, которые они получили во время боевых действий, в частности на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Читайте также:

Подробности

Вместе с главой государства в военном госпитале побывал вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек.

Президент вручил военнослужащим Вооруженных сил Украины государственные награды.

Зеленский в госпитале Чернигов

"Спасибо за ваше мужество. Желаю вам скорейшего выздоровления, а нам всем — победы", — отметил Зеленский.

Глава государства встретился с военными медиками и отметил их государственными наградами.

Зеленский в госпитале Чернигов

"Спасибо вам за важную работу и сохранение жизней наших воинов", — сказал он.

Зеленский в госпитале Чернигов

Президент и иностранные гости осмотрели оснащение заведения, в том числе современный компьютерный томограф, предоставленный правительством Германии.

Напомним, во время рабочей поездки в Черниговскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком и Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич осмотрели последствия оккупации российскими войсками села Ягодного и совершенных ими военных преступлений.

Как известно, год назад Черниговская область была полностью освобождена от российских оккупантов. Однако города и села региона подверглись масштабным разрушениям в результате массированных обстрелов со стороны захватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фото о последствиях российских обстрелов в Чернигове и области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB