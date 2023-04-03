Зеленский на Черниговщине посетил раненых военных и вручил им награды
В ходе рабочей поездки в Черниговскую область Президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и пообщался с защитниками Украины. Там военные проходят лечение после ранений, которые они получили во время боевых действий, в частности на Донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Подробности
Вместе с главой государства в военном госпитале побывал вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек.
Президент вручил военнослужащим Вооруженных сил Украины государственные награды.
"Спасибо за ваше мужество. Желаю вам скорейшего выздоровления, а нам всем — победы", — отметил Зеленский.
Глава государства встретился с военными медиками и отметил их государственными наградами.
"Спасибо вам за важную работу и сохранение жизней наших воинов", — сказал он.
Президент и иностранные гости осмотрели оснащение заведения, в том числе современный компьютерный томограф, предоставленный правительством Германии.
Напомним, во время рабочей поездки в Черниговскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком и Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич осмотрели последствия оккупации российскими войсками села Ягодного и совершенных ими военных преступлений.
Как известно, год назад Черниговская область была полностью освобождена от российских оккупантов. Однако города и села региона подверглись масштабным разрушениям в результате массированных обстрелов со стороны захватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фото о последствиях российских обстрелов в Чернигове и области.