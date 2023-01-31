Скандальные заявления Виктора Орбана — он заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной.

Виктор Орбан и владимир путин

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке — с россиянами, "забыв" об Украине. Он также сравнивает Украину с Афганистаном и не верит в ее победу.

Об этом он заявил во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Орбана.

Что известно

"Я также сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь несовершенного друга. Он сказал, что это очень интересно, но здесь несколько важнее: что страны понимают друг друга только тогда, когда они имеют схожие стратегические и геостратегические позиции. И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с россией на севере, к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке — россияне. Итак, мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах", — сказал Орбан.

Под немецкоязычными он, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине вообще не упомянул, сразу "населив" ее россиянами.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию по поводу войны, из которой следует, что он сравнивает Украину с Афганистаном и не верит в ее победу.

По словам Орбана, цель россии — превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже добились успеха в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется одеть солнцезащитные очки".

Напомним, недавно Венгрия требовала у Украины "прекратить зверства" против этнических венгров в Закарпатской области. Отметим, что до этого в районе закарпатского города Мукачево были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке.

"Призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для снятия антивенгерских решений и возобновления прежнего статуса", — сказал госсекретарь по двусторонним отношениям в венгерском МИД Тамаш Менцер.

Кроме того, с Виктором Орбаном связан скандал. Так, 22 ноября венгерские СМИ сообщили, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан пришел на встречу с местным футболистом в шарфе, на котором была изображена карта "Великой Венгрии". На этой карте в состав Венгрии присоединили часть украинской территории, Румынии и Хорватии.