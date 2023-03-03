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Захарова задумалась над деокупацією Криму та запропонувала біженцям притулок в росії

3 березня 2023 23:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Марія Захарова
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова вирішила порефлексувати над можливими сценаріями звільнення Україною окупованих територій. Посадовиця заявила, що Україна нібито готує репресії проти росіян на своїй території та заявила про готовність рф прийняти у себе "усіх жертв київського режиму". 

Відповідну заяву Захарової оприлюднила пресслужба МЗС рф. 

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Представниця МЗС рф повторила штампи російської пропаганди щодо окупації Криму. Вона згадала і про "зрежисований Заходом антиконституційний озброєний держпереворот у Києві", і про "референдум за повернення у рідну гавань", і про "росія тут назавжди". 

Та при цьому Захарова не виключає варіант військового звільнення Криму від російської окупації. 

"Сьогодні київський режим продовжує планувати військове захоплення Криму та завдання по ньому ударів, анітрохи не хвилюючись про життя російських мирних громадян", — обурюється вона. 

Також Захарова, з посиланням на ЗМІ, заявляє про плани України поставити росіян та білорусів, які проживають у країні, перед вибором – воювати у складі ЗСУ чи бути депортованими. 

"На тлі агресивних заяв українського керівництва щодо Криму в ЗМІ з'явилася інформація, що київська влада розглядає можливість поставити громадян росії та Білорусії, які перебувають в Україні, перед вибором: воювати у складі ЗСУ чи бути депортованими. Очевидно, що рано чи пізно це питання мало виникнути. Думаємо, тверезомислячим росіянам та білорусам в Україні це було також зрозуміло. Готові прийняти всіх жертв київського режиму у росії", — заявила вона. 

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для української стратегії деокупації Криму настав час нової редакції. Україна змінить план щодо звільнення півострова від російських загарбників.

Зазначимо, що окупанти вже самі відчувають, що незабаром ЗСУ зайдуть на півострів. Так, нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ повідомлялося, що російські загарбники вже почали евакуйовувати власні сім'ї з Криму.

У повідомленні зазначається, що останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, які дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім'ї до рф.

Також і російські окупанти визнають неминучість деокупації Криму, тому стягують туди війська та будують оборонні споруди. Але Крим рано чи пізно повернеться до України. Також окупанти почали зводити оборонні споруди на півночі півострова.

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