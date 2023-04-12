Боррель срочно откладывает визит в Китай: что произошло

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Pool via REUTERS/File Photo

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель откладывает визит в Китай. У него обнаружили COVID-19.

Об этом Боррель написал в Twitter.

Читайте также:

Подробности

"У меня положительный тест на COVID-19, поэтому, к сожалению, мне придется отложить свой визит в Китай. Чувствую себя хорошо, симптомов нет", — рассказал Боррель.

Я должен был проверить позитивный для консультантов-19 и есть невероятное, что необходимо поставить на себя мой визит в Китай.



Я имеем приятно и не имеет симптомов. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 апреля 2023

Глава дипломатии ЕС должен был совершить визит в Китай завтра, 13 апреля. Это должно было произойти после визита в страну на прошлой неделе главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.

Боррель планировал провести ежегодный стратегический диалог ЕС-Китай с главой МИД Цинь Ганом и встретиться с руководителем внешней политики Китая Ван И, а также с министром обороны Ли Шанфу.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, Жозеп Боррель, намерены совершить рабочий визит в Китай на этой неделе. Встреча двух политиков с китайскими чиновниками запланирована на период с 13 по 15 апреля.

Также мы писали, что после переговоров лидера Китая Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона в Пекине в Китай выразил готовность работать вместе с Францией по достижению прекращения войны в Украине путем переговоров.

Добавим, Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о пополнении запасов Исламской Республики ключевым химическим соединением, которое используется для приведения в движение баллистических ракет. Это будет означать очевидное нарушение санкций ООН и, вероятно, поможет Москве пополнить свои истощенные запасы ракет.