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Боррель срочно откладывает визит в Китай: что произошло

12 апреля 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Боррель срочно откладывает визит в Китай: что произошло
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Pool via REUTERS/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель откладывает визит в Китай. У него обнаружили COVID-19.

Об этом Боррель написал в Twitter.

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"У меня положительный тест на COVID-19, поэтому, к сожалению, мне придется отложить свой визит в Китай. Чувствую себя хорошо, симптомов нет", — рассказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС должен был совершить визит в Китай завтра, 13 апреля. Это должно было произойти после визита в страну на прошлой неделе главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.

Боррель планировал провести ежегодный стратегический диалог ЕС-Китай с главой МИД Цинь Ганом и встретиться с руководителем внешней политики Китая Ван И, а также с министром обороны Ли Шанфу.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, Жозеп Боррель, намерены совершить рабочий визит в Китай на этой неделе. Встреча двух политиков с китайскими чиновниками запланирована на период с 13 по 15 апреля.

Также мы писали, что после переговоров лидера Китая Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона в Пекине в Китай выразил готовность работать вместе с Францией по достижению прекращения войны в Украине путем переговоров.

Добавим, Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о пополнении запасов Исламской Республики ключевым химическим соединением, которое используется для приведения в движение баллистических ракет. Это будет означать очевидное нарушение санкций ООН и, вероятно, поможет Москве пополнить свои истощенные запасы ракет.

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