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"Враг почувствует последствия договоренностей": Резников подытожил встречу с коллегами США

21 апреля 2023 13:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Враг почувствует последствия договоренностей": Резников подытожил встречу с коллегами США
Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Heiko Becker
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны Украины Алексей Резников после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что враг ощутит последствия этих договоренностей.

Об этом Алексей Резников написал в своем Twitter.

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"У нас была плодотворная двусторонняя встреча с нашими американскими коллегами. Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции", сказал министр обороны.

Он добавил, что Украина эффективно и прозрачно использует помощь, оказываемую американским народом. Враг ощутит последствия всех договоренностей.

Напомним, сегодня, 21 апреля, состоится заседание "Рамштайна". Министр обороны Украины Алексей Резников уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Добавим, на встрече западных союзников в формате "Рамштайн", 21 апреля, Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

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