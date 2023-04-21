"Враг почувствует последствия договоренностей": Резников подытожил встречу с коллегами США

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Министр обороны Украины Алексей Резников после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что враг ощутит последствия этих договоренностей.

Об этом Алексей Резников написал в своем Twitter.

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"У нас была плодотворная двусторонняя встреча с нашими американскими коллегами. Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции", — сказал министр обороны.

Он добавил, что Украина эффективно и прозрачно использует помощь, оказываемую американским народом. Враг ощутит последствия всех договоренностей.

Мы имели fruitful bilateral meeting with our American counterparts. Это был лакомый разговор в единственном языке. Я имею приятный в Украине большие принадлежности, @SecDef Lloyd Austin and Mark Milley, для своих властей в борьбе с анти-кремлинское соотношение. We are efficiently… pic.twitter.com/wlXLVWhXc1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Напомним, сегодня, 21 апреля, состоится заседание "Рамштайна". Министр обороны Украины Алексей Резников уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Добавим, на встрече западных союзников в формате "Рамштайн", 21 апреля, Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.