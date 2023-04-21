"Ворог відчує наслідки домовленостей": Резніков підсумував зустріч з колегами США

Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Міністр оборони України Олексій Резніков після переговорів з головою Пентагону Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що ворог відчує наслідки цих домовленостей.

Про це Олексій Резніков написав у своєму Twitter.

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"У нас була плідна двостороння зустріч з нашими американськими колегами. Це була відверта розмова спільною мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Міллі за їх лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції", — сказав міністр оборони.

Він додав, що Україна ефективно та прозоро використовує допомогу, яку надає американський народ. Ворог відчує наслідки усіх домовленостей.

We had a fruitful bilateral meeting with our American counterparts. It was a candid conversation in a common language. I am grateful to Ukraine's great friends, @SecDef Lloyd Austin and Mark Milley, for their leadership in bolstering the anti-Kremlin coalition. We are efficiently… pic.twitter.com/wlXLVWhXc1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, відбудеться засідання "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков вже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Додамо, на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", 21 квітня, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.