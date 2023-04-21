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"Ворог відчує наслідки домовленостей": Резніков підсумував зустріч з колегами США

21 квітня 2023 13:17
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"Ворог відчує наслідки домовленостей": Резніков підсумував зустріч з колегами США
Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: REUTERS/Heiko Becker
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр оборони України Олексій Резніков після переговорів з головою Пентагону Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що ворог відчує наслідки цих домовленостей. 

Про це Олексій Резніков написав у своєму Twitter.

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"У нас була плідна двостороння зустріч з нашими американськими колегами. Це була відверта розмова спільною мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Міллі за їх лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції", — сказав міністр оборони.

Він додав, що Україна ефективно та прозоро використовує допомогу, яку надає американський народ. Ворог відчує наслідки усіх домовленостей.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, відбудеться засідання "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков вже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном. 

Додамо, на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", 21 квітня, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

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