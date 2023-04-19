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Резников подтвердил, что ПВО Patriot уже в Украине: детали

19 апреля 2023 13:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Резников подтвердил, что ПВО Patriot уже в Украине: детали
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 19 апреля, Алексей Резников сообщил, что украинское небо становится более безопасным. В Украину прибыли системы ПВО "Патриот".

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Патриоты" для патриотов", — написал Алексей Резников.

Он отметил, что это результат настойчивой работы под руководством Президента Украины Владимира Зеленского. Также Алексей поблагодарил коллег: Министра обороны Ллойда Дж. Остина, Бориса Писториуса, Департамента обороны Германии, Кайси Оллонгрен, а также американских, немецких и голландских граждан.

"А вы умеете визуализировать мечту? Надо рассказать об этом миру и дать ему жизнь! Именно так произошло с патриотами, еще до крупномасштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность моей жизни в самый важный момент моей жизни. Это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности заместителя главы правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: "Нам нужны патриоты". Свобода и независимость нашей страны под опасностью. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможное возможно", — рассказал министр обороны Украины.

Кроме этого, он добавил, что сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ПВО "Патриот". Украинские ПВО максимально быстро их освоили.

Напомним, что Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM). Это произошло на Пасху, 16 апреля.

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