В Раду внесли предложение о новом составе Кабмина: полный список кандидатов

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Facebook

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Верховную Раду было внесено представление о назначении нового состава правительства. Кандидатов выбрал премьер-министр. Теперь их должны одобрить народные депутаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Кто возглавит министерства в правительстве

Парламент может назначить:

Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины;

должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины; Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики – министра культуры Украины;

на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики – министра культуры Украины; Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины; Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;

должность министра молодежи и спорта Украины; Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;

на должность министра образования и науки Украины; Виговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;

на должность министра внутренних дел Украины; Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

должность министра аграрной политики и продовольствия Украины; Калашника Николая Владимировича на должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;

должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины; Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;

на должность министра по делам ветеранов Украины; Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

на должность министра экономики и окружающей среды Украины; Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;

должность министра здравоохранения Украины; Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;

на должность министра финансов Украины; Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции Украины;

на должность министра юстиции Украины; Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

должность министра социальной политики, семьи и единства Украины; Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.

Министра иностранных дел и министра обороны будут избирать отдельно, поскольку их кандидатуры выдвигает не премьер-министр, а президент.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня парламент избрал нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий. Такое решение поддержали 289 народных депутатов.

Также стало известно, что народный депутат Никита Потураев сложил мандат. По его словам, причина заключается в некоторых решениях Рады, которые он не поддерживает. Однако парламент еще не рассматривал этот вопрос.