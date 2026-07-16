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В Раду внесли предложение о новом составе Кабмина: полный список кандидатов

16 июля 2026 14:22
Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Facebook
Иванна Чайка
редактор политических новостей

В Верховную Раду было внесено представление о назначении нового состава правительства. Кандидатов выбрал премьер-министр. Теперь их должны одобрить народные депутаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Кто возглавит министерства в правительстве

Парламент может назначить:

  • Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины;
  • Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики – министра культуры Украины;
  • Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
  • Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;
  • Виговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;
  • Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Калашника Николая Владимировича на должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;
  • Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
  • Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
  • Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
  • Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
  • Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции Украины;
  • Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.

Министра иностранных дел и министра обороны будут избирать отдельно, поскольку их кандидатуры выдвигает не премьер-министр, а президент.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня парламент избрал нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий. Такое решение поддержали 289 народных депутатов.

Также стало известно, что народный депутат Никита Потураев сложил мандат. По его словам, причина заключается в некоторых решениях Рады, которые он не поддерживает. Однако парламент еще не рассматривал этот вопрос.