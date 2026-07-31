В Раде предлагают разрешить военным списать кредиты без уплаты налогов

Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, призванный упростить списание кредитной задолженности военнослужащим и гражданским лицам, пострадавшим от войны. Документ предлагает освободить такие списанные долги от налогообложения, а также предоставить банкам налоговые стимулы для их аннулирования. Кроме того, право подать заявление о списании кредита могут получить члены семьи или наследники заемщика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Семьи погибших военных могут получить право на списание кредитов

Как отмечают авторы документа, действующее налоговое законодательство не стимулирует банки добровольно списывать кредиты военнослужащим. После списания долга его сумма считается дополнительным доходом и включается в налогооблагаемый доход заемщика или его наследников. Из-за этого семьи вынуждены платить налог на доходы физических лиц с суммы аннулированного кредита, а банки также несут дополнительные налоговые расходы.

В пояснительной записке указано, что с начала полномасштабного вторжения лишь часть банков уплатила более 4,9 млн грн налогов при списании кредитов военнослужащих. Всего они аннулировали долги в более чем 2,2 тысячи случаев, а совокупная кредитная задолженность военных, индивидуальных предпринимателей-военнослужащих и членов их семей, находящаяся на балансе опрошенных банков, превышает 13,75 млрд грн.

Законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс. В частности, банки планируют освободить от обязанности увеличивать финансовый результат до налогообложения при списании кредитов защищенным категориям граждан. В то же время суммы аннулированного долга, включая основную сумму кредита, проценты и комиссии, больше не будут считаться налогооблагаемым доходом военнослужащего или другого лица, относящегося к определенным законом защищенным категориям.

Отдельно предлагается увеличить необлагаемый порог списания кредитной задолженности для других заемщиков. Если сейчас он составляет 25% минимальной заработной платы, то законопроектом предлагается повысить его до одной минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего налогового года.

Также документ предусматривает изменения в Закон "О потребительском кредитовании". Члены семьи, наследники или представители военнослужащих и определенных категорий гражданских лиц смогут обращаться в банк с ходатайством о списании кредитной задолженности. При этом кредитор будет иметь право принять решение о списании как всей суммы долга, так и ее части.

Кроме того, предлагается внести изменения в Закон "Об исполнительном производстве". В случае списания или урегулирования кредитной задолженности исполнительное производство в отношении такого долга подлежит обязательному закрытию. Также защищенные категории граждан планируется освободить от уплаты исполнительного сбора.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий ввести специальный режим налогообложения для домохозяйств. Он позволит украинцам легально получать доход от сезонных подработок, продажи собственной продукции или бытовых услуг без регистрации ФЛП, уплачивая 5% НДФЛ и военный сбор. Также документ предусматривает подачу одной налоговой декларации на все домохозяйство вместо отдельных деклараций каждого его члена.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий установить максимальную скорость электросамокатов в населенных пунктах на уровне 20 км/ч, а в парках — 12 км/ч. Документ также предусматривает запрет на управление электросамокатами в состоянии опьянения, использование телефона во время движения и перевозку пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией. Кроме того, компании, занимающиеся прокатом, могут быть обязаны программно ограничивать скорость самокатов, внедрять геофенсинг и не допускать одновременной поездки двух человек на одном транспортном средстве.