В Раде предлагают пересмотреть правила боевого иммунитета: что может изменить законопроект

Народные избранники в сессионном зале. Фото: пресс-служба Рады

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает уточнить правила применения боевого иммунитета и определить пределы освобождения военнослужащих от уголовной ответственности. Документ устанавливает четкие критерии, когда причинение вреда во время выполнения боевых задач является правомерным, а когда за такие действия наступает уголовная ответственность. Также предлагается урегулировать понятия оправданного боевого риска и превышения пределов выполнения обязанности по защите Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

В Раде предлагают четко определить, за какие действия во время боя военных не будут судить

Автором документа является народный депутат Марьяна Безуглая. Отмечается, что действующая редакция статьи 43-1 Уголовного кодекса, принятая в начале полномасштабного вторжения, не содержит достаточно четких критериев применения боевого иммунитета.

Законопроект предлагает определить два отдельных основания, при которых причинение вреда не будет считаться уголовным правонарушением: если это было необходимо в конкретной боевой обстановке для отражения или сдерживания вооруженной агрессии или если действия были совершены в условиях оправданного боевого риска для достижения законной военной цели. Также документ предлагает законодательно определить, что именно считается "законной военной целью" и при каких условиях боевой риск является оправданным.

Документ также вводит определение превышения пределов исполнения обязанности по защите Украины. Таким будет признаваться умышленное причинение вреда, явно не соответствующего боевой обстановке или не являющегося необходимым для отражения агрессии. В таких случаях лицо будет нести уголовную ответственность на общих основаниях. Отдельно предлагается урегулировать вопрос ответственности гражданских лиц, использовавших оружие для отражения российской агрессии, если после прекращения такой необходимости они выполнили требования закона об обращении с оружием.

Кроме того,законопроект уточняет, когда боевой риск считается оправданным, а когда — нет, а также предусматривает, что положения об освобождении от ответственности не будут распространяться на военные преступления, пытки и другие нарушения международного гуманитарного права.

Документ также приводит соответствующие нормы Закона "Об обороне Украины", Закона "О правовом режиме военного положения" и военных уставов в соответствие с новой редакцией статьи 43-1 Уголовного кодекса.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает гарантировать семьям погибших военнослужащих выплату материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. Речь идет о помощи в размере месячного денежного обеспечения, если военнослужащий не успел получить ее при жизни. Инициатива призвана устранить пробел в законодательстве и закрепить право семей на такую выплату.

Также в парламенте есть инициатива, предлагающая освободить военнослужащих и другие защищенные категории граждан от уплаты налогов в случае списания кредитной задолженности. Документ также предусматривает налоговые стимулы для банков, добровольно аннулирующих такие долги, а члены семьи или наследники смогут обращаться с заявлением о списании кредита. Кроме того, предлагается прекращать исполнительное производство после списания долга и освободить защищенные категории граждан от уплаты исполнительного сбора.