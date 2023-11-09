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В ЕС размышляют, как помочь Украине в обход вето Венгрии

9 ноября 2023 18:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ЕС размышляют, как помочь Украине в обход вето Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейский Союз рассматривает запасной план, чтобы протолкнуть необходимую помощь Украине помощь в ее борьбе против России. Это необходимо, если Венгрия наложит вето на текущий пакет в 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Орбан против помощи Украине

Лояльный Кремлю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поставлять оружие Киеву и неоднократно заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал. Также он не хочет поддерживать новый пакет помощи ЕС для Украины.

В то же время Орбан рассчитывает на скорое выделение по крайней мере части более из 30 миллиардов долларов ЕС для его страны, которые блок заморозил в прошлом году из-за беспокойства по поводу ослабления демократических ценностей в Венгрии.

У Украины тревожные дебаты в Брюсселе о пакете помощи на следующий год вызывают беспокойство, особенно учитывая, что Конгресс США также находится в тупике о предоставлении Киеву дополнительной помощи, в том числе военной.

Как собирается действовать ЕС

Выступая перед законодателями Европейского парламента во вторник, комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Ган сказал, что блок не может быть шантажированным кем либо из его членов.

"Вы можете сделать вещи сложнее, громоздче, но мы видели в прошлом, что вы не можете остановить нас. В случае с Украиной это может быть сложнее. Конечно, мы можем найти решение, которое будет включать только 26 государств- членов", — сказал он.

Некоторые страны выступают за то, чтобы найти альтернативное решение для финансирования Украины, чтобы усилить давление на Орбана, сообщили люди, которые поделились информацией на условиях анонимности.

Однако министр экономики Испании Надя Кальвино, чья страна председательствует в ЕС, и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявили в четверг, что они стремятся добиться соглашения в рамках долгосрочного бюджета.

Ранее мы рассказывали, что Венгрия, вероятно, будет блокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Поэтому Украина уже готовится к столь возможному ходу событий.

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