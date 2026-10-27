Депутат Галина Третьякова в сессионном зале. Фото: Верховная Рада Украины

Народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова раскритиковала проект государственного бюджета на 2027 год во время его рассмотрения в первом чтении. Она заявила, что документ не учитывает социальное неравенство, создает дисбаланс в оплате труда и пенсионном обеспечении, а также не обеспечивает надлежащей поддержки малого бизнеса и прифронтовых территорий. Третьякова подчеркнула, что проголосовала против проекта в первом чтении, хотя признает необходимость финансирования государства в условиях войны.

Об этом народный депутат заявила во время выступления в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Зарплаты в Украине могут различаться в 40 раз

Одной из главных проблем проекта бюджета Третьякова назвала неравное вознаграждение за труд одинаковой ценности в государственном секторе. По ее словам, разница в зарплатах работников, выполняющих сопоставимую работу, может достигать 40 раз и более.

Для сравнения депутат привела пример европейских стран, где этот разрыв, по ее словам, обычно составляет четыре-пять раз, а во Франции разницу в шесть-семь раз считают достаточной.

Она также обратила внимание на неравенство в оплате труда внутри правоохранительной системы. В частности , одинаковые должности и схожие обязанности могут оплачиваться по-разному в зависимости от структуры, в которой работает человек.

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Разрыв между пенсиями может достигать 100 раз

Второй проблемой депутат назвала неравенство в пенсионном обеспечении. По ее словам, максимальная пенсия, выплачиваемая по решению суда, может составлять около 260 тысяч гривен, тогда как минимальные выплаты — примерно 2 тысячи гривен. Третьякова заявила, что разница между такими пенсиями достигает 100 раз.

Она напомнила, что законодательство предусматривало ограничение пенсий на уровне десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Однако, по её словам, на практике существуют многочисленные судебные решения, позволяющие получать значительно более высокие выплаты.

Отдельно Третьякова подняла вопрос о пенсиях кадровых военных, не участвующих в боевых действиях, а также судей и прокуроров. По её словам, часть представителей этих категорий выходит на пенсию значительно раньше, чем другие граждане — в среднем правоохранители могут получать пенсионное обеспечение примерно с 49 лет, а отдельные женщины — в 36, 42 или 45 лет.

Она также заявила, что около полумиллиона кадровых военных получают пенсии, а часть из них, по её утверждению, не достигла 60-летнего возраста, не имеет инвалидности и не участвует в боевых действиях.

Депутат подчеркнула, что общие правила выхода на пенсию должны быть справедливыми для всех. Она предложила установить единый пенсионный возраст в зависимости от страхового стажа

Третьякова раскритиковала систему налогообложения доходов

Третьей проблемой депутат назвала систему налогообложения доходов физических лиц. Она заявила, что действующий подход не учитывает финансовое положение домохозяйств и количество людей, которых содержит налогоплательщик.

По её словам, при определении налоговой нагрузки необходимо учитывать, есть ли в семье дети, люди с инвалидностью, пожилые родственники или другие иждивенцы.

Депутат заявила о проблемах малого бизнеса

Отдельный блок выступления был посвящён занятости и поддержке предпринимателей. Третьякова раскритиковала правительственную стратегию занятости, поскольку, по ее словам, она сосредоточена преимущественно на наемных работниках и недостаточно учитывает самозанятых людей и малый бизнес.

Она подчеркнула, что украинцы должны иметь возможность работать на себя, а не только устраиваться в крупные компании. Для этого, по ее мнению, необходимо упростить условия ведения микробизнеса.

Она также заявила, что местные власти не должны создавать дополнительных препятствий для мелких продавцов и сносить их торговые точки, особенно во время войны. По её словам, мелким производителям нужна возможность продавать свою продукцию, ведь без доступа к рынку они не смогут развивать собственное дело.

Прифронтовые территории рискуют потерять население

Еще одним вопросом Третьякова назвала поддержку прифронтовых общин. Она заявила, что такие территории не должны оставаться без людей, ведь это будет означать утрату государственного присутствия и ослабление контроля над ними.

По её словам, в прифронтовых общинах должны продолжать работать коммунальные предприятия, органы власти, пенсионные фонды, социальные службы и суды. Для этого необходимо обеспечить людям надлежащие условия труда и жизни.

Депутат предложила рассмотреть механизмы поддержки, аналогичные тем, которые применяются в горных районах.

Третьякова также сравнила положение работников местных учреждений с положением работников центральных органов власти, для которых, по её словам, предусмотрены отдельные коэффициенты оплаты труда.

Она также предложила пересмотреть численность госслужащих. По её словам, правительство должно определять предельное количество государственных служащих с учётом демографической ситуации и возможностей бюджета.

Третьякова считает, что численность государственного аппарата нельзя оставлять неизменной, если численность населения страны существенно сократилась. По её мнению, государство должно оценить, сколько служащих оно может содержать за счёт налогов граждан.

Третьякова раскритиковала расходы на заработную плату в государственных органах

Особое внимание депутат уделила запланированному увеличению фондов оплаты труда в различных государственных органах. Она сравнила показатели, приведенные во время ее выступления, и заявила, что часть учреждений с высокими зарплатами получает значительно больше средств, тогда как для спасателей увеличения не предусмотрели.

По словам Третьяковой, в проекте бюджета на 2027 год заложены следующие изменения фондов оплаты труда:

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям — 0%. Депутат заявила, что для ГСЧС не предусмотрено увеличение фонда оплаты труда.

Государственная судебная администрация — плюс 51%.

Верховный Суд — плюс 13%.

Конституционный Суд — плюс 29%.

Высший антикоррупционный суд — плюс 56,88%.

Офис генерального прокурора — плюс 12,24%.

Специализированная антикоррупционная прокуратура — плюс 21,65%.

Министерство внутренних дел — плюс 23%.

Государственная пограничная служба — плюс 13%.

Национальная полиция — плюс 0,59%.

Аппарат Министерства обороны — плюс 24%.

Третьякова подчеркнула, что речь идет именно об увеличении фондов оплаты труда, а не обязательно о пропорциональном повышении зарплаты каждого работника. В то же время она поставила под сомнение целесообразность такого распределения средств на фоне необходимости финансирования армии.

Третьякова предлагает ограничить зарплаты в наблюдательных советах

В своем выступлении депутат также упомянула поправки, касающиеся оплаты труда в наблюдательных советах государственных предприятий. По её словам, она предлагала установить механизм, согласно которомузарплата членов наблюдательных советов не могла бы превышать уровень вознаграждения министра или заместителя министра на предприятиях, где государству принадлежит 50% или более собственности.

Она также раскритиковала общий подход к определению зарплат в государственном секторе. По её мнению, представители отдельных учреждений могут обосновывать необходимость увеличения выплат, но в то же время государство недостаточно учитывает нагрузку работников других профессий.

Вопрос финансирования помощников народных депутатов

Еще одной темой выступления стало финансирование работы народных депутатов и их помощников. Третьякова заявила, что подавала поправки, предусматривавшие перераспределение средств и возможность привлечения политических партий к финансированию работы депутатов, готовящих законопроекты и политические предложения.

По её замыслу, это должно было частично разгрузить бюджет Верховной Рады и переложить часть расходов на партии. Однако, по словам депутата, эти предложения не нашли поддержки.

В итоге Третьякова отметила, что бюджет на 2027 год нужно рассматривать с учетом потребностей обороны, но в то же время не допускать усугубления социального неравенства. Она пояснила, что проголосовала против документа в первом чтении, поскольку считает, что его необходимо доработать и пересмотреть отдельные подходы к распределению государственных средств.

Как писали Новини.LIVE, бюджетный комитет Верховной Рады поддержал поправку к проекту госбюджета о повышении зарплаты военным. Инициатива касается увеличения денежного обеспечения военнослужащих. Окончательное решение будет зависеть от дальнейшего рассмотрения бюджетного документа.

Также министр финансов Сергей Марченко сообщил, что государственный бюджет Украины недополучил почти 50 млрд грн доходов с начала года. По его словам, финансовые поступления в бюджет не соответствуют запланированным показателям. В то же время правительство должно обеспечивать финансирование ключевых государственных нужд, в частности обороны и социальных расходов.