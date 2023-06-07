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США ввели новые санкции против Ирана и Китая

7 июня 2023 08:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США ввели новые санкции против Ирана и Китая
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Китая и Ирана. Такое решение было принято из-за обвинений в том, что эти страны помогали закупать детали и технологии для ключевых участников разработки баллистических ракет в Иране.

Об этом сообщает Reuters.

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Санкции против Ирана и Китая

"Соединенные Штаты будут продолжать бороться с незаконными транснациональными сетями закупок, которые тайно поддерживают производство баллистических ракет и другие военные программы Ирана", — говорится в заявлении заместителя министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайана Нельсона.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет Вашингтон вводил широкие санкции против Ирана, в том числе из-за его ядерной и баллистической программ, а также из-за обвинений в нарушении прав человека.

В заявлении Министерства финансов обвинили атташе по вопросам обороны Ирана в Пекине Давуда Дамгани в координации военных закупок из Китая для иранских конечных потребителей.

Также под санкции попали гонконгские Ke.Do International Trade Co, Limited и китайская Qingdao Zhongrongtong Trade Development Co, Ltd, которые США обвинили в причастности к продаже цветных металлов двойного назначения на десятки миллионов долларов.

Напомним, во вторник, 6 июня, Иран представил первую гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах" собственного производства, как утверждают официальные лица страны. Это заявление, вероятно, усугубит обеспокоенность Запада относительно ракетного потенциала Тегерана.

Также мы писали, что военный корабль Китая почти столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе. Это произошло во время совместной канадско-американской миссии.

Добавим, Китай обвинил США в возрождении холодной войны, но стремится к диалогу. Китайский министр обороны Ли Шанфу заявил, что противостояние с Соединенными Штатами приведет к "несносным разрушениям", однако он утверждает, что Китай нацелен на сотрудничество и диалог, а не на конфликт.

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