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США запровадили нові санкції проти Ірану та Китаю

7 червня 2023 08:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США запровадили нові санкції проти Ірану та Китаю
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Китаю та Ірану. Таке рішення було ухвалено через звинувачення в тому, що ці країни допомагали закуповувати деталі і технології для ключових учасників розробки балістичних ракет в Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

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"Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з незаконними транснаціональними мережами закупівель, які таємно підтримують виробництво балістичних ракет та інші військові програми Ірану", — йдеться у заяві заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браяна Нельсона.

Видання зазначає, що протягом багатьох років Вашингтон запроваджував широкі санкції проти Ірану, зокрема через його ядерну та балістичну програми, а також через звинувачення у порушенні прав людини.

У заяві Міністерства фінансів звинуватили аташе з питань оборони Ірану в Пекіні Давуда Дамгані в координації військових закупівель з Китаю для іранських кінцевих споживачів. 

Також під санкції потрапили гонконзькі Ke.Do International Trade Co, Limited і китайська Qingdao Zhongrongtong Trade Development Co, Ltd, які США звинуватили в причетності до продажу кольорових металів подвійного призначення на десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, Іран представив першу гіперзвукову балістичну ракету "Фаттах" власного виробництва, як стверджують офіційні особи країни. Ця заява, ймовірно, посилить занепокоєння Заходу щодо ракетного потенціалу Тегерана. 

Також ми писали, що військовий корабель Китаю майже зіштовхнувся з есмінцем США в Тайванській протоці. Це трапилося під час спільної канадсько-американської місії. 

Додамо, Китай звинуватив США у відродженні холодної війни, але прагне діалогу. Китайський міністр оборони Лі Шанфу заявив, що протистояння зі Сполученими Штатами призведе до "нестерпних руйнувань", проте він стверджує, що Китай націлений на співпрацю та діалог, а не на конфлікт. 

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