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Вагнеровцы пытались купить оружие у члена НАТО: "слитый" документ разведки США

13 апреля 2023 00:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вагнеровцы пытались купить оружие у члена НАТО: "слитый" документ разведки США
Члены ЧВК "Вагенер". Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Согласно "слитому" документу американской разведки, Россия пыталась приобрести оружие и оборудование у Турции, которая является членом НАТО.

Об этом пишет CNN.

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Подробности

Издание отмечает, что согласно отчетам американской разведки, приведенным в документе, члены группы Вагнера встретились с "турецкими контактами" в начале февраля с намерением "закупить оружие и оборудование в Турции", которое затем могли бы использовать в войне против Украины.

Неизвестно, действительно ли были эти "контакты" и знало ли правительство Анкары о встречах. Также нет доказательств того, были ли какие-либо сдвиги со стороны Турции в предоставлении оружия вагнеровцам.

Сообщается, что возможность продажи оружия со стороны союзников НАТО России может вызвать серьезную обеспокоенность у Соединенных Штатов и усложнит отношения с другими членами альянса.

Издание сообщает, что хотя и не подтвердило правдивость документа независимо, однако США сообщили, что большинство информации, которая была "слита" в сеть, правдива.

Представитель Государственного департамента сказал, что "Министерство обороны и разведывательное сообщество активно пересматривают и оценивают достоверность" документов. Он добавил, что "не в состоянии подтвердить или прокомментировать какую-либо конкретную информацию, которую они (документы. - Ред) содержат".

Напомним, что основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в эфире YouTube-канала "Ходорковский Live", что ПВК Вагнера причастна к убийству украинского военнопленного, видеозапись которого распространилась в сети.

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