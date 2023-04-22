Нельзя ставить на одну ступень Украину и Россию в плане переговоров: Госдеп США

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател. Фото: U.S. Department

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что любые переговоры по установлению мира в Украине должны проводиться на условиях украинской стороны.

Об этом Укринформ.

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"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", — отметил Пател.

Также он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закончится все-таки переговорами.

"Но это должно быть на условиях украинской стороны", — подчеркнул представитель Госдепа США.

Напомним, что Генерал США Марк Милли заявил, что хотя украинские военные "продолжают очень хорошо работать" в борьбе против России, российским военным не хватает воли и морального духа. Они не понимают, за что они воюют.

Также ранее мы писали, что Соединенные Штаты начнут обучать украинских военных использовать и обслуживать танки Abrams. Это произойдет уже в ближайшие недели, поскольку Штаты продолжают ускорять свои усилия, чтобы как можно быстрее доставить технику на поле боя.

Добавим, что Североатлантический альянс предоставил Украине за время полномасштабной войны помощь в размере 55 миллиардов долларов США. Украина прогрессирует и Запад гордится этим прогрессом воюющей страны.