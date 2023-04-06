Визит Владимира Зеленского в Польше – главное

Владимир Зеленский посетил Польшу и выступил перед горожанами в Варшаве. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

5 апреля на Замковой площади в Польше был настоящий праздник. Сотни украинцев и поляков пришли посмотреть на открытое выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Подробности

Этот визит Зеленского в Польшу анонсировали заблаговременно, отметив, что не боятся российской реакции. Да и вообще, приезд президента Украины прошел не спешно по дороге в другие страны, как обычно. Он был полноценным и со всеми почестями.

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Выступали президенты во дворике Королевского замка, куда могли зайти люди, предварительно пройдя проверку службы охраны. Старый город, где находится Президентский дворец и собственно Королевский замок, перекрыли вплоть до самого вечера. Также перекрыли некоторые дороги в Варшаве, однако горожан об этом предупредили раньше времени.

"На площади были расположены два больших экрана, поэтому выступление Зеленского было видно отовсюду — будь ты на Замковой площади непосредственно, или по бокам от площади. Кого было больше? Конечно, украинцев, которые пришли целыми семьями, чтобы увидеть главу Украины. Однако были и поляки, которые стояли в очереди на проверку вместе с украинцами", — рассказывает украинка Наталья, которая также посетила событие.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua 1 / 5

Оба президента выступали на своем родном языке, однако на экранах дублировался перевод.

Фото: REUTERS

В общем, атмосфера возле Королевского замка была очень хорошая, рассказывает Наталья:

"Люди были рады видеть Зеленского. Больше радовались, конечно, потому, что Украина получит дополнительную военную помощь для борьбы с врагом. Ну, и апогеем был момент, когда Зеленский вышел из внутреннего дворика к людям на Замковую площадь."

Главные достижения

Главным достижением несомненно является дополнительное оружие. Во время визита стороны, в частности, договорились о закупке БТР "Росомаха", самоходных минометов "Рак" и ракет в ПЗРК "Перун", а также анонсировали передачу еще четырех МиГов — всего уже будет восемь.

Усиление экономических отношений с Польшей также стало важным результатом переговоров, рассказывает украинский политолог Тарас Загородний:

"Речь об экономической интеграции. Например, там была открыта Евроколия, которая позволит украинским товарам попадать например в балтийские порты в обход сейчас заблокированного одесского порта и других."

Также президент Зеленский призвал польский бизнес не ждать окончания войны, а уже начинать заходить в Украину, ведь по поводу будущей победы сомнений нет.

"Кто раньше зайдет, тот больше будет зарабатывать", — сказал украинский президент по интеграции польского бизнеса в Украину.

Фото: president.gov.ua

По мнению эксперта Тараса Загороднего, то, что мы сейчас наблюдаем в отношениях Украины и Польши — пока не юридически, однако де-факто — это оформление военного союза, в который также будут входить страны Балтии Скандинавии и Центральной Европы.

"Такой союз интересен в том числе и Соединенным штатам Америки, и интересен Великобритании. Им интересна субъектная Восточная Европа для того, чтобы балансировать интересы Германии и россии", — объясняет политолог.

Вопросы без ответа

Главным вопросом остаются поставки американских истребителей F-16. Новейшие самолеты позволили бы Украине существенно усилить функционал авиации и претендовать на контроль неба.

Фото: president.gov.ua

"Когда независимость нуждается в воздухе, не надо обращать внимание, как отреагируют в россии на самолеты у нас. Не стоит думать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F: 16 или какое-нибудь другое. Стоит действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что проявится и в авиационной коалиции", — подчеркнул президент Зеленский во время своего выступления в Варшаве.

Однако Дуда во время пресс-конференции в канцелярии президента вопрос о перспективах передачи F-16 проигнорировал.

Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua

Однако, по мнению эксперта, беспокоиться о никаком молчании главы Польши не стоит, ведь страна будет точно продолжать лоббировать интересы Украины среди стран НАТО — в частности, и по поставкам американских истребителей.

"Единственная страна, от которой зависит передача этих самолетов — это Соединенные штаты Америки. Потому что они являются производителями этих самолетов."

Президент Зеленский также оставил один из вопросов журналистов без ответа. В конце пресс-конференции польская журналистка спросила, сколько, по мнению президента, еще будет продолжаться война. На что Зеленский отреагировал несколькосекундным молчанием, после чего развернулся и пошел в сторону украинскую делегацию, давая понять, что ответ на этот вопрос не знает никто.