Штрафы достигнут 170 тыс. грн: Раде предлагают наказывать за российскую музыку в заведениях

Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий ввести значительно более строгую ответственность за использование русскоязычной музыки при обслуживании потребителей. Документ предусматривает штрафы до 170 тысяч гривен для субъектов хозяйствования, нарушающих установленные требования. Контроль за соблюдением норм предлагается возложить на Уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Магазины, кафе и рестораны могут получить крупные штрафы за русскую музыку

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В нем предлагается установить, что при обслуживании потребителей в торговых заведениях, заведениях общественного питания и сфере услуг музыкальное сопровождение может звучать на государственном или любом другом языке, кроме государственного (официального) языка государства, которое Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом.

Также в документе уточняется, что право клиента попросить обслуживание на другом языке не будет распространяться на музыкальное сопровождение в заведении.

Какие штрафы предлагают ввести

За первое нарушение предлагается налагать штраф в размере от 8 500 до 17 000 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составит от 17 000 до 85 000 гривен, а за третье и каждое последующее — от 85 000 до 170 000 гривен.

Протоколы о нарушениях будут составлять Уполномоченный по защите государственного языка или его представители. При этом, в отличие от действующего порядка, предупреждение перед наложением штрафа не потребуется.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что нынешняя ответственность фактически не работает, ведь сейчас за такие нарушения применяется штраф от 17 до 170 гривен, который не оказывает сдерживающего эффекта. По их мнению, использование русской музыки в заведениях не только создает канал культурного влияния государства-агрессора, но и может приносить ему экономическую выгоду за счет выплаты роялти.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий обязанность операторов и провайдеров электронных коммуникаций восстанавливать поврежденную инфраструктуру связи в районах, где ведутся или уже завершились боевые действия. Документ также предлагает урегулировать проведение аварийно-восстановительных работ в опасных зонах, чтобы обеспечить как можно более быстрое восстановление связи для жителей и поддержать бесперебойное функционирование электронных коммуникаций во время войны и после освобождения территорий.

Кроме того, в парламенте зарегистрировали еще одну законодательную инициативу, предусматривающую запрет на продажу возле учебных заведений шаурмы, фаст-фуда и сладких напитков. По замыслу авторов, такие ограничения должны способствовать формированию более здоровых пищевых привычек у детей и снижению риска развития ожирения и других заболеваний, связанных с питанием.