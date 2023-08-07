"Понимаем ближайшие планы врага": Зеленский провел селектор

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 7 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Селекторное совещание

Глава государства рассказал, что был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Залужного о ситуации на фронте. В настоящее время продолжаются напряженные оборонительные и наступательные операции.

Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу. Минстратпром рассказало о собственном производстве. Зеленский подчеркнул, что идет ликвидация бюрократических барьеров.

"Разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России. Понимаем ближайшие планы врага. Председатель СБУ Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине", — рассказал украинский лидер.

Министр внутренних дел Клименко и ОП, Алексей Кулеба, доложили о российских обстрелах гражданских объектов и украинских действиях по ликвидации последствий, а также помощи людям.

"Также готовим к выполнению некоторые решения Ставки ВГК о продлении "зернового коридора", — добавил Зеленский.

Селекторное совещание. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, продолжается 530-й день полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно победит и поделился фотографиями защитников на фронте.

Также мы писали, что 2 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье.